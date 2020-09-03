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Коронавірус Карантин 1 вересня

Як спекти смачний бананово-шоколадний хліб вдома: рецепт від Меган Маркл

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Рецепт бананового хліба - фото 1
Рецепт бананового хліба

Простий рецепт бананово-шоколадного хліба сподобається навіть тим, хто не дуже сміливо працює з духовкою. Приємним бонусом є те, що цей смаколик обожнює готувати Меган Маркл.

Пандемія коронавірусу змусила людей отримати більше вільного часу вдома, тому чимало хто почав освоювати нові сфери, серед яких і кулінарія. А справжнім хітом карантину став рецепт бананового хліба з шоколадом від Меган Маркл. Ним кохана принца Гаррі поділилась ще у той час, коли займалась своєю кінокар'єрою. І не дивно, що Меган так полюбляє цю страву, адже її доволі легко готувати.

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Рецепт бананово-шоколадного хліба від Меган Маркл

Інгредієнти:

  • Борошно (150 г)
  • Банани (2)
  • Яйця (2)
  • Вершкове масло (150 г)
  • Шоколадна крихта (50 г)
  • Розпушувач (5 г)
  • Цукрова пудра (100 г)
  • Імбир (60 г)

Спосіб приготування:

  • Цукрову пудру з маслом збити у блендері до однорідної маси;
  • Додати до маси просіяне борошно та яйця і знову збити блендером;
  • Банани почистити та розтерти у пюре;
  • Імбир натерти та дрібній терці та додати до бананового пюре разом з розпушувачем і шоколадною крихтою;
  • Змішати всі суміші в одну;
  • Викласти тісто у форму та випікати 25-30 хвилин при температурі у 180 градусів;
  • Смакувати.

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Джерело: elle
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