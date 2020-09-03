Як спекти смачний бананово-шоколадний хліб вдома: рецепт від Меган Маркл

Простий рецепт бананово-шоколадного хліба сподобається навіть тим, хто не дуже сміливо працює з духовкою. Приємним бонусом є те, що цей смаколик обожнює готувати Меган Маркл.

Пандемія коронавірусу змусила людей отримати більше вільного часу вдома, тому чимало хто почав освоювати нові сфери, серед яких і кулінарія. А справжнім хітом карантину став рецепт бананового хліба з шоколадом від Меган Маркл. Ним кохана принца Гаррі поділилась ще у той час, коли займалась своєю кінокар'єрою. І не дивно, що Меган так полюбляє цю страву, адже її доволі легко готувати.

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Рецепт бананово-шоколадного хліба від Меган Маркл

Інгредієнти:

Борошно (150 г)

Банани (2)

Яйця (2)

Вершкове масло (150 г)

Шоколадна крихта (50 г)

Розпушувач (5 г)

Цукрова пудра (100 г)

Імбир (60 г)

Спосіб приготування:

Цукрову пудру з маслом збити у блендері до однорідної маси;

Додати до маси просіяне борошно та яйця і знову збити блендером;

Банани почистити та розтерти у пюре;

Імбир натерти та дрібній терці та додати до бананового пюре разом з розпушувачем і шоколадною крихтою;

Змішати всі суміші в одну;

Викласти тісто у форму та випікати 25-30 хвилин при температурі у 180 градусів;

Смакувати.

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