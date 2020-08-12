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Як спека впливає на наш настрій

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Спека - фото 1
Спека / health

Вчені підтвердили, що спека впливає на гормон стресу в нашій крові. Це нібито пов'язано з підвищенням проявів жорстокості та агресії, а також зростанням суїцидів в спекотну погоду.

Найбільш небезпечним наслідком для здоров'я від тривалого перебування на спеці може бути сонячний і тепловий удар. Як пише доктор психологічних наук в британському університеті Харрієт Інгл, існує зв'язок між рівнем прояву агресії в суспільстві і надзвичайно спекотною погодою.

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За словами фахівців, також існують докази того, що організм людини виробляє більше адреналіну і тестостерону при різких скачках температури. Так само як вплив на сексуальне бажання людей, це може підвищити ймовірність агресивної поведінки. Попередні дослідження підтверджували, що в країнах зі спекотним кліматом рівень агресивних злочинів вищий, ніж в країнах з більш прохолодною погодою.

Харрієт Інгл також згадує статистичні дані, згідно з якими навіть невелике підвищення середньої температури влітку відбувається одночасно зі зростанням кількості суїцидів у Великобританії.

Як спека впливає на наш настрій - фото 420192

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Джерело: health
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