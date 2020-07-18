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10 перевірених способів, як висипатися у спеку

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як спати у спекотну ніч

Якщо у вас немає кондиціонера, а заснути у жару ви не можете, то ці поради для вас. Читайте далі та дізнайтеся, як нормально спати влітку.

Науковці стверджують, що найкраще спати при температурі +23 градуси. Домогтися таких умов без кондиціонера, коли на вулиці вночі близько +30, а будівля ще й нагрілася за день на сонці, зовсім непросто. Але, використавши ці способи, ви зможете отримати бажану прохолоду.

І ще: Експерти розповіли, як побороти сонливість вдень

Захистіть днем ​​свої вікна

Якщо у кімнаті є щільні фіранки, то приміщення протягом дня не так сильно нагрівається від сонячних променів.

Правильно провітрюйте приміщення

Вдень, коли сонце пече найбільше, провітрювати не бажано. Найкращий час для того, щоб впустити в приміщення свіже повітря – між 6:00 та 8:00. Увечері провітрюйте кімнату після 20:00, коли сонце заходить.

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Охолоджена постільна білизна

Ви можете скласти ​​наволочку та простирадло в пакет і поставити в холодильник. Увечері ви отримаєте бажану прохолоду. Надовго її не вистачить, але ви отримаєте час, щоб заснути.

Використовуйте пляшки з водою і вентилятор

Якщо у вас є вдома вентилятор, то ви можете виготовити свій кондиціонер. Заморозьте воду в пластикових пляшках і поставте їх перед лопатями пристрою. Повітря буде охолоджуватися і розноситися по всій кімнаті.

Вимкніть побутові прилади та приберіть килими

Електроприлади виділяють тепло, тому відключайте все, чим не користуєтеся. А килими нагріваються протягом дня й всю ніч віддають тепло.

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Спіть роздягненими або в піжамі з бавовни

Якщо ви спите без одягу, вашому організму легше виводити надлишки тепла. Якщо у вас немає можливості роздягатися, то купіть бавовняну піжаму.

Не приймайте холодний душ

Після холодної води вам стане ще спекотніше. Найкраще купатися в теплій воді, а прохолоду створювати за допомогою гелю для душу або крему, до складу якого входить ментол.

Не переїдайте перед сном

Уникайте вживати ввечері важку та багату на білок їжу. Білок прискорює метаболізм і ваше тіло додатково нагрівається. Їжте за 2-3 години до сну.

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Спіть внизу

Якщо ви живете у двоповерховому будинку, то влітку переберіться на перший поверх. Або ж переїдьте з ліжка на підлогу.

Використовуйте грілку

Просто замість гарячої води наповніть грілку крижаною. Потримайте грілку з водою в морозильній камері, а потім покладіть її під матрац. Поки вода буде нагріватися, ви отримаєте час для того, щоб заснути.

До теми: Учені розповіли, чим небезпечний сон у шкарпетках

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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