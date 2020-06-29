Як потіти менше у спекотну погоду

Щоб менше пітніти в спеку, важливо проявити більше турботи і уваги до свого тіла. Про що саме йде мова, читайте нижче.

Дотримуйтеся правил гігієни

Душ з милом або гелем потрібно приймати хоча б один раз на день, а місця найбільшого потовиділення обмивати частіше. Вчасно змінюйте одяг і білизну. Неприпустимо ходити в речах, просочених потом і секретом сальних залоз, адже вологість тіла від цього буде тільки зростати.

І ще: Учені розповіли, чому з віком так складно скинути зайву вагу

Виключіть одяг з синтетики

Натуральні, "дихаючі" тканини забезпечать нормальну вентиляцію, що своєю чергою, знизить активність потових залоз, і позбавить дискомфорту. Просторий і легкий літній одяг не стане подразнювати і натирати шкіру, а значить, не буде зайвих приводів для занепокоєння.

Перейдіть на літній раціон харчування

Не варто випробовувати себе на міцність переїданням і алкоголем. Це може викликати ланцюжок негативних наслідків, які здатні серйозно підірвати здоров'я. Літо благодатна пора, з великою кількістю свіжих ягід, овочів і фруктів. Потрібно використовувати це по максимуму.

Це цікаво: 5 помилок, які заважають схуднути