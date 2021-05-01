Чим можна замінити картоплю у раціоні

Виявляється, замінниками картоплі майже повноцінно може виступати цілий ряд продуктів – якщо ви погодитеся з їх смаком і консистенцією.

Якщо ви давно хочете відмовитися від картоплі, але не знаєте, чим її замінити, тоді для вас точно прекрасно підійде батат. Цей продукт дуже корисний, він здатний навіть врегулювати рівень цукру в крові. Батат можна їсти в будь-якому вигляді, як сирим, так і приготувати багато смачних і корисних страв, пише the-challenger.

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Наприклад, всім звична квасоля, також може замінити картоплю: вона доступна в будь-якому магазині і чудово росте в середній смузі. У раціоні багатьох південних народів квасоля займає найважливіше місце, та й наші господині широко її використовують для приготування різних страв. Квасолю можна тушкувати, відварювати, консервувати.

Ріпа далеко не така крохмалиста (а, значить, і не така калорійна), як картопля. Якщо вже згадали ріпу, не забудемо і її "близьку родичку" брукву. Однак бруква протипоказана при гострих захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Гарбуз, кабачок, патисон. Калорійність гарбузів, кабачків і патисонів коливається від 20 до 40 ккал на 100 г: це все одно набагато менше, ніж у картоплі. Вітамінно-мінеральний склад цих плодів дуже багатий і дуже збалансований, що дозволяє застосовувати їх в дієтичному харчуванні.

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