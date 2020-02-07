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Як соцмережі впливають на наші вподобання в їжі

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А на ваші вподобання в їжі впливають пости друзів? - фото 1
А на ваші вподобання в їжі впливають пости друзів?

Про користь та шкоду соціальних мереж можна сперечатися годинами. Втім, не можне не відзначити той факт, що вони можуть неабияк впливати не лише на наші вподобання в музиці, моді, а й навіть у їжі. Впливають на нас, звичайно ж, зірки, а також інфлюенсери.

Опубліковані в соціальних мережах друзями пости і фотографії мають величезний вплив і на нас самих.

І ще: 6 простих способів позбутися залежності від солодощів

Учені з'ясували, що люди щодня з'їдають по додатковій порції фруктів і овочів, якщо їм здається, що їх ровесники роблять на Facebook або Instagram щось схоже. Ця тактика наслідування не обмежується здоровим харчуванням, адже через соціальні мережі зростає і вживання "порожніх калорій". Важливо, щоб різного роду чіпси і фастфуд активно поглинали знайомі люди. Подібне дає "ліцензію на харчування".

Раніше було заведено вважати, що головний вплив у цьому питанні мають зірки, які традиційно віддають перевагу здаватися прихильниками здорового способу життя. І ось тепер нове дослідження показало, що основну роль відіграють саме друзі. На думку вчених англійської Aston University, отримані ними висновки можна використовувати для боротьби з хворобливими харчовими уподобаннями у дітей і підлітків. На них слід впливати через соціальні мережі, щоб примусити їсти правильно.

Пости зі здоровою їжею надихають інших харчуватися відповідно - фото 384716
Пости зі здоровою їжею надихають інших харчуватися відповідно

Під час дослідження, опублікованого в журналі Appetite, учені опитали 369 студентів. Ті оцінювали, скільки фруктів, овочів, калорійних закусок і солодких напоїв їх друзі публікують у Facebook щодня. Ці дані зіставили з харчовими уподобаннями самих учасників опитування, виявивши пряму залежність.

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Джерело: Daily Mail
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