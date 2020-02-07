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6 простих способів позбутися залежності від солодощів

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Тіште себе свіжити овочами та фруктами, а не лише солодощами - фото 1
Тіште себе свіжити овочами та фруктами, а не лише солодощами

Повністю відмовлятися від цукру не слід. Утім, і зловживати ним не варто. Дослідження свідчать про те, що залежність від солодощів може порушувати обмін речовин, впливати на мікробіом кишківника, а також впливати на здоров'я зубів. Розповідаємо, як позбутися залежності від солодощів.

Чому виникає залежність від солодкого?

  • Солодкий смак стимулює вивільнення допаміну. Цукор активує систему винагороди в мозку і забезпечує добре самопочуття.
  • Як і наркотик, цукор викликає залежність: більше і більше.
  • Система заохочень особливо інтенсивно стимулюється, коли цукор об'єднується з жиром. Цим пояснюється тяга до морозива, тортів, солодких пирогів і булочок.
  • Апетит перестає бути пов'язаним із відчуттям голоду або ситості. Натомість з'являється питання задоволеності.
  • Італійські дослідники придумали термін "гедоністичний голод" – радість доброго смаку долає почуття ситості.

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Налягайте на фрукти та ягоди - фото 384685
Налягайте на фрукти та ягоди

Перевірено – через три-чотири дні після зниження кількості цукру, у вас буде більше енергії протягом дня і хороший сон, – підкреслюють експерти.

6 способів боротьби із залежністю від цукру

  1. Рухайтеся. Це відволікає, зменшує стрес і просто корисно для організму.
  2. Розважайтеся. Концерт або театр кращий, ніж кіно, адже там не можна їсти.
  3. Фрукти в будинку, в кишені і на робочому столі. Вони менш солодкі, містять вітаміни і клітковину.
  4. Перекушуйте помідорами "черрі" або молодою морквою. Здорові закуски досить солодкі.
  5. М'ята перцева. Несолодкі пастилки забезпечують свіжий подих і приємне відчуття у роті.
  6. Гіркий замість солодкого. Кажуть, що гіркі страви послаблюють апетит до солодощів, оскільки вони активують однакові смакові рецептори: оливки, волоські горіхи, цикорій – вибирайте.

Як бачите, повністю відмовлятися від солодкого не так уже й необхідно. Спробуйте скоротити його вживання до мінімуму, не "хвалити" себе за допомогою всіляких кексиків або тортиків, а також не забувати про фрукти й сухофрукти, які не лише смачні, а й дуже корисні.

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Джерело: Focus
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