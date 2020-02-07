6 простих способів позбутися залежності від солодощів

Тіште себе свіжити овочами та фруктами, а не лише солодощами

Повністю відмовлятися від цукру не слід. Утім, і зловживати ним не варто. Дослідження свідчать про те, що залежність від солодощів може порушувати обмін речовин, впливати на мікробіом кишківника, а також впливати на здоров'я зубів. Розповідаємо, як позбутися залежності від солодощів.

Чому виникає залежність від солодкого?

Солодкий смак стимулює вивільнення допаміну. Цукор активує систему винагороди в мозку і забезпечує добре самопочуття.

Як і наркотик, цукор викликає залежність: більше і більше.

Система заохочень особливо інтенсивно стимулюється, коли цукор об'єднується з жиром. Цим пояснюється тяга до морозива, тортів, солодких пирогів і булочок.

Апетит перестає бути пов'язаним із відчуттям голоду або ситості. Натомість з'являється питання задоволеності.

Італійські дослідники придумали термін "гедоністичний голод" – радість доброго смаку долає почуття ситості.

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Налягайте на фрукти та ягоди

Перевірено – через три-чотири дні після зниження кількості цукру, у вас буде більше енергії протягом дня і хороший сон, – підкреслюють експерти.

6 способів боротьби із залежністю від цукру

Рухайтеся. Це відволікає, зменшує стрес і просто корисно для організму. Розважайтеся. Концерт або театр кращий, ніж кіно, адже там не можна їсти. Фрукти в будинку, в кишені і на робочому столі. Вони менш солодкі, містять вітаміни і клітковину. Перекушуйте помідорами "черрі" або молодою морквою. Здорові закуски досить солодкі. М'ята перцева. Несолодкі пастилки забезпечують свіжий подих і приємне відчуття у роті. Гіркий замість солодкого. Кажуть, що гіркі страви послаблюють апетит до солодощів, оскільки вони активують однакові смакові рецептори: оливки, волоські горіхи, цикорій – вибирайте.

Як бачите, повністю відмовлятися від солодкого не так уже й необхідно. Спробуйте скоротити його вживання до мінімуму, не "хвалити" себе за допомогою всіляких кексиків або тортиків, а також не забувати про фрукти й сухофрукти, які не лише смачні, а й дуже корисні.

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