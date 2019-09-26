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Сенс вашого життя згідно зі знаком Зодіаку

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У чому сенс життя / lhh

З астрологічної точки зору кожен знак Зодіаку має свій унікальний шлях, який йому пророкують зорі. Дізнайтеся, який ваш!

Овен. Подорожі та пригоди, нові місця, люди і події – це все надихає Овнів і робить по-справжньому щасливими. Крім того, Овну важливі нові знання, тому він все життя прагне отримувати їх.

Телець. Люди цього знаку щиро бажають знайти свою любов – справжню споріднену душу. Тільки в суспільстві коханої людини вони здатні проявити свої найкращі якості.

Близнюки. Найбільше на світі вони жадають довголіття. Головне завдання для Близнюка – ніколи не падати духом, лише в цьому випадку він здатний знайти вихід з критичної ситуації.

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Рак. Душевні якості Рака визначають його призначення – він все життя прагне допомагати людям. Причому робить це не тільки матеріально, він прагне дарувати і духовні цінності.

Лев. Сенсом життя для Льва має бути прийняття себе. Любов до себе, впевненість у своїх силах і самодостатність – ключ до гармонії.

Діва. Завданням для людей цього знака є визначення того, що робить їх по-справжньому щасливими. Їм важливо навчитися бачити щастя в дрібницях, знайти те, заради чого хочеться вставати вранці.

Терези. Дарувати усім позитивні емоції – ось у чому може знайти себе представник цього знака. Знайти щастя Терези можуть, створюючи красиві і унікальні речі.

Скорпіон. Сенс життя для Скорпіонів – гонитва за своєю мрією незважаючи ні на що. Їм важливо подолати страх перед думкою оточуючих і довіритися своїй інтуїції.

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Щастя

Стрілець. Представники цього знака все життя розмірковують над загадками всесвіту, але так і не знаходять конкретного сенсу існування. Згодом Стрільці лише переконуються, що в світі є щось більше, ніж вони, їх воля і бажання.

Козеріг. Козероги прагнуть пізнати таємниці світу і людей. Істинне щастя їм приносять нові знання, які дозволяють поглянути на багато речей з абсолютно різних точок зору.

Водолій. Сенс життя для цього мрійливого знака – творчість. Водолій завжди женеться за натхненням і докладає зусиль щодо забезпечення воістину прекрасних творінь.

Риби. Мета життя для представників цього знака – створити атмосферу затишку, радості і тепла для людей, які з ними.

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Джерело: yourtango
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