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Додайте цей продукт: названо простий спосіб покращити раціон

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Чому варто додати гриби у раціон - фото 1
Чому варто додати гриби у раціон

Учені розповіли, що варто додати до свого раціону, щоб отримувати від їжі більше корисних речовин. Виявилось, що вигадувати велосипед не потрібно, як і витрачати чимало грошей.

Науковці назвали простий продукт, який варто їсти регулярно, що у раціоні було значно більше корисних речовин, але це не позначилось на фігурі. З'ясувалось, що звичайні гриби не лише урізноманітнюють страви, а й дозволяють доповнити трапезу мікронутрієнтами.

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Річ у тому, що порція грибів (84 грами суміші білих грибів та шампіньйонів) збільшує споживання клітковини (5-6%), фосфору (6%), калію (12-14%), селену (13-14%), цинку (5-6%), холіну (5-6%) та інших корисних речовин.

"Це дослідження підтвердило те, що ми вже знали. Додавання грибів у раціон допомагає досягнути дієтичних цілей", – пояснює один з авторів дослідження професор Мері Джо Фіні.

Додайте цей продукт: названо простий спосіб покращити раціон - фото 446069

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Джерело: medikforum
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