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Як канабіс впливає на креативність бізнесменів: цікаве дослідження

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Як куріння марихуани впливає на креативність - фото 1
Як куріння марихуани впливає на креативність

Бізнесмени, які вживають канабіс, генерують оригінальніші ідеї венчурних проєктів. Але є зворотня сторона. Мовиться про те, що ці ідеї складніше реалізувати, якщо порівнювати з тими, які придумують підприємці, котрі не курять марихуану.

Таким чином вживання канабісу може як допомогти, так і нашкодити справі. Оригінальність без здійсненності та навпаки обмежують потенціал проєкту.

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До такого висновку дійшли учені з Університету штату Вашингтон під час першого дослідження про наслідки вживання наркотиків для бізнесменів.

Вони також виявили, що значення мають підприємницькі досвід і пристрасть. Перший – послабив оригінальність ідей споживачів канабісу, але підвищив їх реалізацію. Натомість підприємницька пристрасть зробила протилежний ефект.

Як канабіс впливає на креативність бізнесменів: цікаве дослідження - фото 446202
Куріння марихуани робило ідеї креативнішими, але складнішими для реалізації

В експерименті брали участь 254 підприємців з досвідом створення венчурних проєктів. Половина з них понад чотири рази курили марихуану за останній тиждень. Решта – вживали канабіс менш як п'ять разів у житті та ні разу за останній місяць.

Бізнесменів тезисно ознайомили з технологією віртуальної реальності, а потім дали 3 хвилини, щоб накидати якомога більше нових ідей для продуктів і послуг VR-сфери. Потім підприємцям запропонували вибрати найкращу та детально її опрацювати. Оригінальність і можливість реалізувати ідеї оцінювали двоє незалежних експертів.

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Джерело: PsyPost
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