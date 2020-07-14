Як собака у сім'ї впливає на розвиток дитини

Австралійські вчені прийшли до висновку, що присутність собаки в будинку покращує емоційний і соціальний добробут дитини.

Фахівці з Університету Західної Австралії та Інституту телемедицини для дітей провели анкетування 1646 сімей з дітьми у віці від двох до п'яти років.

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В ході дослідження батьки заповнили анкету, що оцінює фізичну активність і соціально-емоційний розвиток дитини. Як виявилося, в сім'ях, де є собаки, діти на 23% були менш схильні зазнавати труднощів з виразом емоцій і соціальною взаємодією (в порівнянні з дітьми без песиків).

Також діти, в сім'ях яких були собаки, на 30% рідше виявляли асоціальну поведінку, на 40% рідше конфліктували з іншими дітьми і на 34% частіше проявляли увагу стосовно інших (це виражалося, наприклад, до готовності ділитися).

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