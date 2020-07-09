Коли твій кіт – клептоман: жінка показала "улов" свого домашнього улюбленця

Мешканка Нового Орлеана, штат Луїзіана, дизайнер Хезер Барді розповіла, як нещодавно почала знаходити біля свого будинку чужі речі. Це були чиїсь шкарпетки, труси, купальники та рушники. Звичайно ж, можна було б подумати, що їх занесло з сусідської сушки вітром, але справжня причина значно цікавіша.

Спочатку Хезер підозрювала, що все це підкидають їй місцеві любителі випити. Однак потім вона перевірила камери спостереження і встановила загадкового злочинця. Ним виявився її власний кіт, якого звуть Адмірал Галактікіт.

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Як розповіла Хезер, до пандемії її вихованець не виходив на вулицю. Однак під час карантину вона вирішила його ненадовго відпускати. І Адмірал Галактікіт повністю занурився у життя вулиць.

"Тепер він просто любить тинятися по території, граючи з іншими випадковими кішками району. Класно. Його дівчина – Люсіль, маленька чорна кішка, яка гуляє у кварталі. Всі задоволені, особливо з урахуванням того, що я бачила, як він дивиться в обидві сторони, перш ніж переходить дорогу", – розповіла Хезер.

Після того як жінка зрозуміла, що її кіт – клептоман, вона сфотографувала всі вкрадені ним речі і виклала оголошення в фейсбуці.

"Я вдячна, що він не приносить мені мертвого горобця або мишу, але я впевнена, що хтось у себе вдома чухає потилицю, адже їхній одяг продовжує зникати. Повірте мені, це не монстр з сушарки, а Адмірал. Якщо ви хочете забрати свої речі, я їх зібрала, і я знову їх виперу (котяча слина), ми будемо більш ніж раді, якщо ви заглянете до нас, прихопіть сумку і присоромте мого кота-мерзотника, якщо він буде поруч", – написала жінка.

Господар речей знайшовся, ним виявився сусід Хезер. Двері в його пральню не зачинялися до кінця, і, ймовірно, завдяки цьому кіт туди пробрався.

На щастя, ситуація закінчилася добре. Сусід забрав свої речі без образ на Хезер і її кота.

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