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Коли твій кіт – клептоман: жінка показала "улов" свого домашнього улюбленця
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Мешканка Нового Орлеана, штат Луїзіана, дизайнер Хезер Барді розповіла, як нещодавно почала знаходити біля свого будинку чужі речі. Це були чиїсь шкарпетки, труси, купальники та рушники. Звичайно ж, можна було б подумати, що їх занесло з сусідської сушки вітром, але справжня причина значно цікавіша.
Спочатку Хезер підозрювала, що все це підкидають їй місцеві любителі випити. Однак потім вона перевірила камери спостереження і встановила загадкового злочинця. Ним виявився її власний кіт, якого звуть Адмірал Галактікіт.
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Як розповіла Хезер, до пандемії її вихованець не виходив на вулицю. Однак під час карантину вона вирішила його ненадовго відпускати. І Адмірал Галактікіт повністю занурився у життя вулиць.
"Тепер він просто любить тинятися по території, граючи з іншими випадковими кішками району. Класно. Його дівчина – Люсіль, маленька чорна кішка, яка гуляє у кварталі. Всі задоволені, особливо з урахуванням того, що я бачила, як він дивиться в обидві сторони, перш ніж переходить дорогу", – розповіла Хезер.
Після того як жінка зрозуміла, що її кіт – клептоман, вона сфотографувала всі вкрадені ним речі і виклала оголошення в фейсбуці.
"Я вдячна, що він не приносить мені мертвого горобця або мишу, але я впевнена, що хтось у себе вдома чухає потилицю, адже їхній одяг продовжує зникати. Повірте мені, це не монстр з сушарки, а Адмірал. Якщо ви хочете забрати свої речі, я їх зібрала, і я знову їх виперу (котяча слина), ми будемо більш ніж раді, якщо ви заглянете до нас, прихопіть сумку і присоромте мого кота-мерзотника, якщо він буде поруч", – написала жінка.
Господар речей знайшовся, ним виявився сусід Хезер. Двері в його пральню не зачинялися до кінця, і, ймовірно, завдяки цьому кіт туди пробрався.
На щастя, ситуація закінчилася добре. Сусід забрав свої речі без образ на Хезер і її кота.
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