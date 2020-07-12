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Біг першим, але передумав: дивіться епічне відео з кінних перегонів зі США

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Перегони закінчились несподіваним вчинком коня - фото 1
Перегони закінчились несподіваним вчинком коня

Це відео – наочний приклад того, чому ставити на кінні перегони – та ще лотерея. До прикладу, ваш фаворит от-от добіжить до фінішу, а у вас в голові вже рахуються виграні гроші... І він просто бере і передумує, повертаючи кудись убік. Так і сталось з молодим конем, який брав участь у перегонах.

9 липня американському місті Чарльз-Таун у Західній Вірджинії пройшли чергові перегони на спринтерську дистанцію. Лідерство на останньому колі упевнено зберігав молодий кінь на ім'я River Crosroad Rvf. На фінішну пряму він вийшов з непереборним відривом у сім корпусів від найближчого суперника – і це при тому, що для коня трьох років від роду це був тільки другий забіг у кар'єрі.

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Але в цей момент щось пішло не так: кінь повернув, знизив швидкість і неквапливою ​​ходою пішов зі стадіону.

"Найкраще припущення – кінь просто вирішив повернутися у свій сарай. Вони безумовно можуть бути істотами звички", – цитує NBC News віце-президента кінних перегонів Еріха Зимні. Молодий кінь і раніше відволікався під час заїздів, додав його тренер Джефф Рунко.

Ведучий кінних перегонів Пол Еспіноса-молодший, своєю чергою, припустив, що Rvf просто звик йти з треку саме в цьому місці. Цим аргументом він спробував розвіяти сумніви публіки, що рішення піти прийняв саме кінь, а не його вершник.

На настрій самого коня інцидент не вплинув, повідомив його тренер: "Сьогодні вранці у нього були іскристі очі і розпушений хвіст. І він такий типу: "Так, а що там сталося минулого вечора?"

Та й таке ;)

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Джерело: NBC News
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