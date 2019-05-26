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Чому необхідно вимикати мобільний інтернет

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Безлімітний інтернет на телефоні – це просто розкіш - фото 1
Безлімітний інтернет на телефоні – це просто розкіш / Mediasat

Не всі знають, що мобільний інтернет може мати негативні наслідки. Розповідаємо, чому необхідно вимикати мобільний інтернет, якщо немає потреби ним користуватися.

Ні для кого не секрет, що зв'язок з інтернетом вимагає витрат ресурсів батареї телефону. Природно, через це акумулятор сідає набагато швидше.

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Таким чином, у людини, яка тримала у кишені смартфон, підключений до інтернету, в кінці дня залишиться менше % заряду, ніж у того, хто його вимикав.

Безлімітний інтернет на телефоні – це просто розкіш, яка доступна далеко не кожному. Більшість користувачів мають обмежений об'єм трафіку, який вони можуть витрачати, це встановлено тарифним планом.

Варто мати на увазі, що коли у вас включений мобільний інтернет, то програмне забезпечення постійно автоматично оновлюється, приходять повідомлення з месенджерів і додатків соціальних мереж, іноді навіть відправляються ваші дані на сервери. На те щоб обмінюватися даними йде дорогоцінний трафік. Тому багато мегабайтів можна витратити, навіть коли телефон з інтернетом просто лежить на столі або у вашій кишені.

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Джерело: tipsandshare
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