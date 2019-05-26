Чому необхідно вимикати мобільний інтернет

Не всі знають, що мобільний інтернет може мати негативні наслідки. Розповідаємо, чому необхідно вимикати мобільний інтернет, якщо немає потреби ним користуватися.

Ні для кого не секрет, що зв'язок з інтернетом вимагає витрат ресурсів батареї телефону. Природно, через це акумулятор сідає набагато швидше.

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Таким чином, у людини, яка тримала у кишені смартфон, підключений до інтернету, в кінці дня залишиться менше % заряду, ніж у того, хто його вимикав.

Безлімітний інтернет на телефоні – це просто розкіш, яка доступна далеко не кожному. Більшість користувачів мають обмежений об'єм трафіку, який вони можуть витрачати, це встановлено тарифним планом.

Варто мати на увазі, що коли у вас включений мобільний інтернет, то програмне забезпечення постійно автоматично оновлюється, приходять повідомлення з месенджерів і додатків соціальних мереж, іноді навіть відправляються ваші дані на сервери. На те щоб обмінюватися даними йде дорогоцінний трафік. Тому багато мегабайтів можна витратити, навіть коли телефон з інтернетом просто лежить на столі або у вашій кишені.

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