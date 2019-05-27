На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вчені засумніватися у негативному впливі соцмереж
-
- 11
Науковці проаналізували відомості про 12 тисяч британських підлітків і прийшли до висновку, що вплив соцмереж на їх психологічний добробут сильно перебільшений.
Фахівці отримали дані про те, як багато часу підлітки проводили в соцмережах, а також дані опитувань про їх задоволеності життям.
І ще: Чому необхідно вимикати мобільний інтернет
Дослідження охоплювало восьмирічний період. Виявилося, що використання соцмереж не справляє помітний вплив на психологічний стан підлітків: різниця в оцінці власного добробуту між тими, хто використовував соцмережі, і тими, хто ними не користувався, склала менше одного відсотка.
Деякі тенденції вченим вдалося виявити. Наприклад, дівчатка трохи більше схильні до впливу соцмереж, ніж хлопчики. Психологи відзначають, що найчастіше саме низька задоволеність життям підштовхують до використання соціальних мереж.
Читайте також: До і після Instagram: фото дівчини розбурхало мережу
-
19:19У скільки обійшлося весілля Насті Каменських і Потапа
-
18:51Що принесуть, якщо прибрати з Біг Маку всі інгредієнти?
-
18:35Реакція акторів Гри престолів на фінал: емоційне відео
-
18:16У Львові відгримів грандіозний концерт гурту АНТИТІЛА: як це було
-
18:00Гороскоп на 28 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:47Леся Нікітюк у відвертій сукні захопила мережу
-
17:23Гра престолів 8 сезон 7 серія: сюжет і спойлери
-
17:10Цим людям не варто робити розвантажувальні дні
-
16:45Актор Кварталу 95 вирішив балотуватися в Раду
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша данка Хелена Крістенсен (18+)
-
15:55Вчені засумніватися у негативному впливі соцмереж
-
15:30Ярмоленко розповів, як в Англії відреагували на перемогу Зеленського
-
15:16Як корисно поєднувати продукти, щоб було смачно
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:51Відео з сексуальною Джіджі Хадід стало хітом
-
14:36Зірка Гри престолів отримав головну роль у фільмі Marvel
-
14:18Ігроманія та емоційне вигорання: у ВООЗ оновили список хвороб
-
13:49Партія Слуга народу обиратиме кандидатів в інтернеті
-
13:19Розкішна модель Victoria's Secret показала ідеальне тіло: фото
-
12:52Названо важливу умову продуктивності жінок та чоловіків
-
12:23У Зеленського назвали нового голову партії Слуга народу
-
11:50Літо наближається: погода 28 травня в Україні
-
11:21Сучасна Барбі: сестра Кім Кардашян розбурхала Instagram
-
10:52Голос Діти 5: юний грузин вразив українців неймовірним голосом (відео)
-
18:16У Львові відгримів грандіозний концерт гурту АНТИТІЛА: як це було
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша данка Хелена Крістенсен (18+)
-
14:18Ігроманія та емоційне вигорання: у ВООЗ оновили список хвороб
-
12:23У Зеленського назвали нового голову партії Слуга народу
-
10:52Голос Діти 5: юний грузин вразив українців неймовірним голосом (відео)
-
08:52Голос Діти 5 сезон 1 випуск: найкращі виступи, які не залишать байдужим
- 26 травня
-
21:2027 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:50Рідкісні картини, намальовані знаменитостями
-
17:25Дівчина тижня: екзотична модель Сі-Джей Майлз, яка заводить мережу своїми формами (18+)
-
14:20Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи
-
12:19Зеленський поцілував Кошового у лисину на Лізі сміху: знову розлютив українців
-
09:51Популярна музика: нові пісні тижня, які змусять усміхатися
- 25 травня
-
21:24Зірковий Happy End: Весілля Насті Каменських і Потапа, а також фінал Холостяка
-
18:51Як просто очистити пам'ять на iPhone: інструкція
-
16:42Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+)
-
11:22Сучасна рок-музика: нові альтернативні треки тижня
-
09:22День міста Києва 2019: програма святкування і безкоштовні концерти
- 24 травня
-
23:05Холостяк 2019: оголошена переможниця проекту
-
18:40Дебют України на Євробаченні: як виступив Пономарьов 16 років тому
-
16:00ТЕСТ: як добре ти знаєш географію?
-
14:16Тест: Який ти сусід
-
11:50Європейський день сусідів: анекдоти, приколи та жарти
-
07:00Картинки з Останнім дзвоником 2019: листівки і відкритки для вітання
- 23 травня
-
21:25Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
-
18:21Фільм Мумія через 20 років: як змінилися улюблені актори