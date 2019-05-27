Вчені засумніватися у негативному впливі соцмереж

Науковці проаналізували відомості про 12 тисяч британських підлітків і прийшли до висновку, що вплив соцмереж на їх психологічний добробут сильно перебільшений.

Фахівці отримали дані про те, як багато часу підлітки проводили в соцмережах, а також дані опитувань про їх задоволеності життям.

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Дослідження охоплювало восьмирічний період. Виявилося, що використання соцмереж не справляє помітний вплив на психологічний стан підлітків: різниця в оцінці власного добробуту між тими, хто використовував соцмережі, і тими, хто ними не користувався, склала менше одного відсотка.

Деякі тенденції вченим вдалося виявити. Наприклад, дівчатка трохи більше схильні до впливу соцмереж, ніж хлопчики. Психологи відзначають, що найчастіше саме низька задоволеність життям підштовхують до використання соціальних мереж.

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