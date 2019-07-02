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Як смартфони впливають на поставу: пояснення лікарів

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Зловживання смартфонами стає причиною виникнення горбів - фото 1
Зловживання смартфонами стає причиною виникнення горбів

Австралійські вчені зробили припущення, що надмірне використання смартфонів може привести до виникнення проблем із поставою. До такого висновку вони дійшли після того, як розглядали рентгенівські знімки користувачів гаджетів.

Уже доведено, що через звичку сучасних людей практично не розлучатися зі смартфонами і планшетами, вони частіше стикаються з болями у шиї та спині, з головним болем, болісними набряками сухожиль через постійні відправлення текстових повідомлень та скролінг, а також з деякими іншими проблемами.

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І ось тепер вчені з Квінслендського університету під час вивчення 218 рентгенівських знімків людей у ​​віці від 18 до 30 років виявили, що у багатьох з них через смартфони розвиваються горби.

41% знімків дозволяв припустити про початок патологічного розростання в основі черепа, де відбувається його з'єднання з шиєю. Коли шия постійно нахилена, то вага голови, яка становить, у середньому, 4-5 кг, переноситься з кісток хребта на м'язи задньої частини голови та шиї. Через хронічне перевантаження може почати утворюватися горб, як вважають вчені. Йдеться про розростання, яке у медицині називається зовнішнім потиличним виступом. Зазвичай його виявляють у людей похилого віку в результаті десятиліть надмірного тиску на скелет.

Гаджети можуть стати причиною появи виступів на потилиці - фото 337771

Однак сучасна мода на гаджети привела до того, що це утворення почало виникати значно раніше. Сьогодні скелетно-м'язовий дегенеративний процес може стартувати з раннього віку, підкреслюють автори дослідження. Щоби мінімізувати шкоду, потрібно просто менше користуватися смартфонами та іншими пристроями.

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Джерело: Scientific Reports
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