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Як смачно запекти кукурудзу в духовці: альтернативний рецепт

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Як смачно запекти кукурудзу в духовці: альтернативний рецепт - фото 1

Під кінець літа мало хто відмовиться від смачної та ароматної кукурудзи. І аби урізноманітнити її споживання, спробуйте кукурудзу не варити, а запекти.

Перевага такого способу приготування в тому, що до кукурудзи можна додати практично будь-які улюблені спеції. До того ж запікати качани у фользі – просто та швидко. Оригінальним рецептом поділилася кулінарка Анастасія на своїй сторінці в Instagram.

До слова: Що приготувати з кукурудзи: 3 прості та оригінальні рецепти

Як запекти кукурудзу в духовці: покроковий рецепт у відео

Інгредієнти:

  • молода кукурудза – 5-6 штук;
  • м'яке вершкове масло – 100 грамів;
  • паприка – 1 чайна ложка;
  • сухий часник – 1 чайна ложка;
  • каррі – 1/4 чайної ложки.

Спосіб приготування:

  1. Очистіть кукурудзу від лушпиння та розріжте навпіл.
  2. Змішайте розм'якшене вершкове масло з усіма спеціями.
  3. Нанесіть намазку на кукурудзу щедрим шаром та загорніть кожен качан у фольгу.
  4. Запікайте кукурудзу 30-40 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.

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