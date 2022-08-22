Як смачно запекти кукурудзу в духовці: альтернативний рецепт

Під кінець літа мало хто відмовиться від смачної та ароматної кукурудзи. І аби урізноманітнити її споживання, спробуйте кукурудзу не варити, а запекти.

Перевага такого способу приготування в тому, що до кукурудзи можна додати практично будь-які улюблені спеції. До того ж запікати качани у фользі – просто та швидко. Оригінальним рецептом поділилася кулінарка Анастасія на своїй сторінці в Instagram.

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Як запекти кукурудзу в духовці: покроковий рецепт у відео

Інгредієнти:

молода кукурудза – 5-6 штук;

м'яке вершкове масло – 100 грамів;

паприка – 1 чайна ложка;

сухий часник – 1 чайна ложка;

каррі – 1/4 чайної ложки.

Спосіб приготування:

Очистіть кукурудзу від лушпиння та розріжте навпіл. Змішайте розм'якшене вершкове масло з усіма спеціями. Нанесіть намазку на кукурудзу щедрим шаром та загорніть кожен качан у фольгу. Запікайте кукурудзу 30-40 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.

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