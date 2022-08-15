Картопляні деруни з кабачком: оригінальний рецепт для запікання в духовці – відео

Рецептів дерунів багато не буває. Тож зберігайте до своєї колекції ще один незвичайний спосіб приготування цієї страви.

Українці готують деруни по-різному: смажать, тушкують та запікають в глечиках. Експериментують з додаванням грибів, м'яса та спецій. Ми ж ділимося ще одним цікавим рецептом, який стане в пригоді у сезон кабачків. Як смачно запекти деруни з кабачком, показала фуд-блогерка Ірина (ira.smachnenko) на своїй сторінці в Instagram.

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Рецепт картопляних дерунів з додаванням кабачка

Інгредієнти:

картопля – 2 штуки;

кабачок – 1/2 штуки;

яйце – 1 штука;

борошно – 3 столові ложки;

оливкова олія, щоб змастити форму;

спеції – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Почистіть картоплю і кабачок та промийте овочі під протічною водою. Натріть картоплю і кабачок на великій тертці. Тоді додайте яйце, борошно та спеції. Усе ретельно перемішайте. З тіста сформуйте деруни та викладіть на змащену олією форму для випікання. Відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин. Подавайте деруни зі сметаною та зеленню.

Смачного!

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