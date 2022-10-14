На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Клопотенко розповів, як приготувати поленту з грибами: рецепт смачної страви
-
- 44
Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сезонного варіанту другої страви. Спробуйте приготувати й ви таку кукурудзяну кашу з грибами!
А ви куштували смачну поленту з грибами та лимоном? Поки триває сезон свіжих грибів, скористайтеся нагодою поласувати особливою стравою.
І ще: Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом сочевичного супу
Кукурудзяне борошно, мамалига або полента – напрочуд смачна каша, яку впевнено можна віднести до традиційної української кухні. Її готують просто з маслом, з додаванням солоного сиру, овочів або м'яса. Вона чудово поєднується практично з усіма цими продуктами. Я пропоную свій варіант цієї каші – полента з грибами та лимоном. Гриби з вершками в поєднанні з горіхами, соком і цедрою лимона ідеально доповнять ніжний смак кукурудзи", – коментує Клопотенко.
Інгредієнти:
- Кукурудзяна крупа (полента) – 1 стакан
- Гливи – 500 г
- Лимон (сік та цедра) – 1 шт
- Соняшникова олія – 1 ст. л.
- Вершки (30 % жирності) – 200 мл
- Волоський горіх – 30 г
- Петрушка – 1 пучок
- Сіль – на смак
Рецепт:
- Кукурудзяну крупу насипте в сито і промийте під проточною водою. Перекладіть крупу в каструлю, додайте 1-2 дрібки солі та залийте 3 склянками окропу. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння.
- Зменшить вогонь до мінімуму і варіть крупу до готовності 15-20 хвилин, постійно помішуючи. Це важливо! Коли крупа буде готова, зніміть кашу з вогню і залиште під кришкою на 20 хвилин.
- Гриби чимало поріжте та обсмажте на сковороді або сотейнику з соняшниковою олією, поки гриби не стануть м'якими. Додайте вершки, цедру лимона, натерту на тертці, подрібнені ядра горіхів і сік лимону. Тушкуйте 3-4 хвилини на маленькому вогні, додайте сіль на смак. Подавайте тушковані гриби на кукурудзяній каші разом з подрібненою зеленню.
До теми: Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів
-
13:50Анна Трінчер та POSITIFF випустили запальний трек "Який ти козак"
-
12:43Ляпи в "Єдиних новинах": провальні моменти з телемарафону підкорюють TikTok – 18+
-
11:49Американський мінівен Dodge Caravan перетворили на дуже дивну сухопутну яхту
-
10:50Як стрес насправді впливає на стан шкіри: відповідь експертів
-
09:51Що українці найчастіше купували у вересні: у "ПриватБанку" назвали ключові речі
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
08:295 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
- 14 жовтня
-
21:324 кроки, як врятувати змарнований день
-
20:29Названа оптимальна тривалість сну восени
-
19:31Говори красиво: 10 українських слів, які неодмінно збагатять вашу мову
-
18:34Як правильно підібрати розмір взуття при замовленні в інтернеті
-
17:29Чипси з капусти: рецепт швидкого перекусу
-
16:25Погода в Україні 15 жовтня: яка погода буде у суботу
-
15:32Не на сцені, а в ЗСУ: ТОП 10 пісень від артистів, які стали захисниками України
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:31Коли автомобіль відкотився назад на світлофорі: хто винен у поширеній ДТП
-
13:30Пісні про осінь: найкращі українські композиції для чудового настрою
-
12:3015 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
11:34Хлопці підемо: Гордій Старух презентував альтернативну версію знаменитої стрілецької пісні
-
10:33Нацбанк України випустить монету, присвячену Соломії Крушельницькій
-
09:34Клопотенко розповів, як приготувати поленту з грибами: рецепт смачної страви
-
08:31Користь для душі і тіла: 5 причин почати їздити на велосипеді
-
08:10Вірші до Дня захисника України 2022: гарні привітання у віршах
-
08:00З Днем захисника України 2022: патріотичні привітання на 14 жовтня
-
07:50Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2022: гарні листівки і відкритки
-
12:43Ляпи в "Єдиних новинах": провальні моменти з телемарафону підкорюють TikTok – 18+
- 14 жовтня
-
19:31Говори красиво: 10 українських слів, які неодмінно збагатять вашу мову
-
15:32Не на сцені, а в ЗСУ: ТОП 10 пісень від артистів, які стали захисниками України
-
11:34Хлопці підемо: Гордій Старух презентував альтернативну версію знаменитої стрілецької пісні
- 13 жовтня
-
17:26Битва дронів: як квадрокоптер ЗСУ знищив російський – відео
-
10:31Говори красиво: 10 милозвучних українських слів, які можуть вимовити не всі
- 12 жовтня
-
20:20Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення
-
13:42Відплата триває: воїни ССО показали, як знищують ворогів – відео
-
11:51"Крадуть русаки наш сонях": Kalush Orchestra анонсували новий запальний трек – відео
- 11 жовтня
-
17:44Врятуй моє блакитне небо: Анжела Партика вразила патріотичним треком – відео
-
15:23"Ми переможемо тільки разом": Коля Сєрга випустив потужний трек українською
-
11:25Що робити, якщо нема електроенергії: важливі поради і як підготуватись
- 10 жовтня
-
16:42Українців просять зменшити споживання електроенергії вечорами: які прилади варто вимкнути
- 09 жовтня
-
19:33"Просто обійняти": співак JULIK випустив нову пісню та кліп про найголовніше
-
15:30Epolets та хейтспіч випустили пісню "Палай", яка розповідає, що робити ворогам
-
11:28Зозуля: alyona alyona, Jerry Heil та Ginger Mane презентували пісню, яку має почути кожен
- 08 жовтня
-
19:43Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за вересень
-
12:26Цей день настав: реакція мережі на те, що горить Кримський міст
- 07 жовтня
-
19:34Vivienne Mort випустила пісню "Друже мій", щоб допомогти безпритульним тваринам
-
15:36На червоній площі пам'ятник Бандері: Сергій Лазановський випустив "Переможну пісню"
-
11:33Jerry Heil випустила зворушливу пісню "Тато" про найріднішого
- 06 жовтня
-
18:48MamaRika випустила щемливий кліп на нову пісню "Щастя"
-
15:40"Багато хто змінив позицію на проукраїнську": Валентина про вплив війни на Лисичанськ
-
11:47"Плачу і радію": лідер "Юркеш" з передової розчулив розмовою з сином
- 05 жовтня
-
19:23CHEEV – "Мрієшся": мережу підкорює нова пісня від автора хіта "Гарно так"