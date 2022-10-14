Клопотенко розповів, як приготувати поленту з грибами: рецепт смачної страви

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сезонного варіанту другої страви. Спробуйте приготувати й ви таку кукурудзяну кашу з грибами!

А ви куштували смачну поленту з грибами та лимоном? Поки триває сезон свіжих грибів, скористайтеся нагодою поласувати особливою стравою.

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Кукурудзяне борошно, мамалига або полента – напрочуд смачна каша, яку впевнено можна віднести до традиційної української кухні. Її готують просто з маслом, з додаванням солоного сиру, овочів або м'яса. Вона чудово поєднується практично з усіма цими продуктами. Я пропоную свій варіант цієї каші – полента з грибами та лимоном. Гриби з вершками в поєднанні з горіхами, соком і цедрою лимона ідеально доповнять ніжний смак кукурудзи", – коментує Клопотенко.

Інгредієнти:

Кукурудзяна крупа (полента) – 1 стакан

Гливи – 500 г

Лимон (сік та цедра) – 1 шт

Соняшникова олія – 1 ст. л.

Вершки (30 % жирності) – 200 мл

Волоський горіх – 30 г

Петрушка – 1 пучок

Сіль – на смак

Рецепт:

Кукурудзяну крупу насипте в сито і промийте під проточною водою. Перекладіть крупу в каструлю, додайте 1-2 дрібки солі та залийте 3 склянками окропу. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зменшить вогонь до мінімуму і варіть крупу до готовності 15-20 хвилин, постійно помішуючи. Це важливо! Коли крупа буде готова, зніміть кашу з вогню і залиште під кришкою на 20 хвилин. Гриби чимало поріжте та обсмажте на сковороді або сотейнику з соняшниковою олією, поки гриби не стануть м'якими. Додайте вершки, цедру лимона, натерту на тертці, подрібнені ядра горіхів і сік лимону. Тушкуйте 3-4 хвилини на маленькому вогні, додайте сіль на смак. Подавайте тушковані гриби на кукурудзяній каші разом з подрібненою зеленню.

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