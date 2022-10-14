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Клопотенко розповів, як приготувати поленту з грибами: рецепт смачної страви

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Клопотенко розповів, як приготувати поленту з грибами: рецепт смачної страви - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сезонного варіанту другої страви. Спробуйте приготувати й ви таку кукурудзяну кашу з грибами!

А ви куштували смачну поленту з грибами та лимоном? Поки триває сезон свіжих грибів, скористайтеся нагодою поласувати особливою стравою.

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Кукурудзяне борошно, мамалига або полента – напрочуд смачна каша, яку впевнено можна віднести до традиційної української кухні. Її готують просто з маслом, з додаванням солоного сиру, овочів або м'яса. Вона чудово поєднується практично з усіма цими продуктами. Я пропоную свій варіант цієї каші – полента з грибами та лимоном. Гриби з вершками в поєднанні з горіхами, соком і цедрою лимона ідеально доповнять ніжний смак кукурудзи", – коментує Клопотенко.

Інгредієнти:

  • Кукурудзяна крупа (полента) – 1 стакан
  • Гливи – 500 г
  • Лимон (сік та цедра) – 1 шт
  • Соняшникова олія – 1 ст. л.
  • Вершки (30 % жирності) – 200 мл
  • Волоський горіх – 30 г
  • Петрушка – 1 пучок
  • Сіль – на смак
Клопотенко розповів, як приготувати поленту з грибами: рецепт смачної страви - фото 514296

Рецепт:

  1. Кукурудзяну крупу насипте в сито і промийте під проточною водою. Перекладіть крупу в каструлю, додайте 1-2 дрібки солі та залийте 3 склянками окропу. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння.
  2. Зменшить вогонь до мінімуму і варіть крупу до готовності 15-20 хвилин, постійно помішуючи. Це важливо! Коли крупа буде готова, зніміть кашу з вогню і залиште під кришкою на 20 хвилин.
  3. Гриби чимало поріжте та обсмажте на сковороді або сотейнику з соняшниковою олією, поки гриби не стануть м'якими. Додайте вершки, цедру лимона, натерту на тертці, подрібнені ядра горіхів і сік лимону. Тушкуйте 3-4 хвилини на маленькому вогні, додайте сіль на смак. Подавайте тушковані гриби на кукурудзяній каші разом з подрібненою зеленню.

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