Баклажан світ-чилі: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома оригінальний баклажан. Смакує ця світ-чилі страва чудово!

Володимир Ярославський закликає приготувати та скуштувати баклажан світ-чілі.

І ще: Ектор Хіменес-Браво приготував оригінальний суп: авторський рецепт окрошки від шеф-кухаря

Дійшли руки дописати рецепт, який порадує новими смаками. Соус світ-Чилі або, як ми його називали, кисло-солодкий! Мені подобається з великою кількістю зеленню кінзи, але ви можете обирати смакові "прикраси" за власним бажанням", – коментує кухар.

Інгредієнти:

2 баклажани

Суміш кукурудзяного крохмалю та борошна 50/50

Олія для смаження

Трохи болгарського перцю і зелень кінзи

Сіль

Світ-Чилі соус 200 г

За бажанням можна додавати трохи соєвого соусу, рибний соус

Рецепт:

Баклажани зачищаємо від шкірки, нарізаємо довгими смужками та солимо. Даємо постояти пів годинки. Вичавлюємо надлишкову вологу, адже разом з нею вийде гіркота. Смужки баклажана посипаємо з обох боків сумішшю борошна та крохмалю, але не дуже великим шаром. Нагріваємо олію для смаження у пательню десь шаром на 3 пальці та обсмажуємо баклажани. Готові викладаємо на паперову серветку, щоб та висмоктала надлишковий жир. На пательню кладемо світ-Чилі соус, додаємо пару ложок води, баклажани, соєвий соус, порізаний болгарський перець (можна брати різних кольорів) пару крапель рибного соусу і доводимо до кипіння, готуємо кілька хвилин.

До теми: Гуакамоле від шеф-кухаря: простий рецепт судді "МастерШеф"