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Баклажан світ-чилі: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"

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Баклажан світ-чилі: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф" - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома оригінальний баклажан. Смакує ця світ-чилі страва чудово!

Володимир Ярославський закликає приготувати та скуштувати баклажан світ-чілі.

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Дійшли руки дописати рецепт, який порадує новими смаками. Соус світ-Чилі або, як ми його називали, кисло-солодкий! Мені подобається з великою кількістю зеленню кінзи, але ви можете обирати смакові "прикраси" за власним бажанням", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 2 баклажани
  • Суміш кукурудзяного крохмалю та борошна 50/50
  • Олія для смаження
  • Трохи болгарського перцю і зелень кінзи
  • Сіль
  • Світ-Чилі соус 200 г
  • За бажанням можна додавати трохи соєвого соусу, рибний соус

Рецепт:

  1. Баклажани зачищаємо від шкірки, нарізаємо довгими смужками та солимо. Даємо постояти пів годинки.
  2. Вичавлюємо надлишкову вологу, адже разом з нею вийде гіркота.
  3. Смужки баклажана посипаємо з обох боків сумішшю борошна та крохмалю, але не дуже великим шаром.
  4. Нагріваємо олію для смаження у пательню десь шаром на 3 пальці та обсмажуємо баклажани.
  5. Готові викладаємо на паперову серветку, щоб та висмоктала надлишковий жир.
  6. На пательню кладемо світ-Чилі соус, додаємо пару ложок води, баклажани, соєвий соус, порізаний болгарський перець (можна брати різних кольорів) пару крапель рибного соусу і доводимо до кипіння, готуємо кілька хвилин.

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