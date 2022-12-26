Як смачно приготувати запіканку з мандаринами без борошна: швидкий рецепт

Сезон мандаринів почався, але ці фрукти можна їсти не лише окремо, а й у десертах. Тому пропонуємо вам дуже простий та легкий рецепт запіканки з мандаринками, для кого потрібні всього 4 інгредієнти.

Мандаринки є невіддільною частиною зимових свят, а їх аромат додає затишку у кожній домівці. Та цей фрукт чудово доповнить і солодкі страви. Нутриціолог та фудблогерка Роксолана Герасимів поділилась цікавим та простим рецептом запіканки з мандаринами, який може повторити кожен. Родзинкою є те, що достатньо всього 4 інгредієнтів та приблизно 15-20 хвилин вільного часу. Цей смаколик можна приготувати і в духовці, і в мікрохвильовій печі.

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Рецепт запіканки з мандаринами без борошна

Інгредієнти:

2 мандаринки;

90 г натурального дитячого сирка/йогурту;

1 ст. л. манки;

1 яйце.

Спосіб приготування:

Мандарини почистити та нарізати невеликими шматочками; Йогурт чи сирок змішати з яйцем, мандаринами та манкою; Масу викласти у формочки; Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин або у мікрохвильовці 10-12 хвилин (час може дещо змінюватись через потужність вашої техніки); Смакувати!

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