Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Як смачно приготувати запіканку з мандаринами без борошна: швидкий рецепт

  • 111
Запіканка з мандаринами без борошна - фото 1
Запіканка з мандаринами без борошна / micheile dot com on Unsplash

Сезон мандаринів почався, але ці фрукти можна їсти не лише окремо, а й у десертах. Тому пропонуємо вам дуже простий та легкий рецепт запіканки з мандаринками, для кого потрібні всього 4 інгредієнти.

Мандаринки є невіддільною частиною зимових свят, а їх аромат додає затишку у кожній домівці. Та цей фрукт чудово доповнить і солодкі страви. Нутриціолог та фудблогерка Роксолана Герасимів поділилась цікавим та простим рецептом запіканки з мандаринами, який може повторити кожен. Родзинкою є те, що достатньо всього 4 інгредієнтів та приблизно 15-20 хвилин вільного часу. Цей смаколик можна приготувати і в духовці, і в мікрохвильовій печі.

І ще: Клопотенко показав, як приготувати різдвяну паляницю: рецепт святкового хліба

Рецепт запіканки з мандаринами без борошна

Інгредієнти:

  • 2 мандаринки;
  • 90 г натурального дитячого сирка/йогурту;
  • 1 ст. л. манки;
  • 1 яйце.

Спосіб приготування:

  1. Мандарини почистити та нарізати невеликими шматочками;
  2. Йогурт чи сирок змішати з яйцем, мандаринами та манкою;
  3. Масу викласти у формочки;
  4. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин або у мікрохвильовці 10-12 хвилин (час може дещо змінюватись через потужність вашої техніки);
  5. Смакувати!

Читайте також: Як зробити кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин: простий рецепт з бананом

пропозиції партнерів
Новини