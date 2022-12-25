Клопотенко показав, як приготувати різдвяну паляницю: рецепт святкового хліба

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування святкового хліба – різдвяної паляниці. Спробуйте приготувати вдома й ви таку випічку!

Євген Клопотенко пропонує приготувати різдвяну паляницю.

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Свято Різдва – це про щось світле, родинне, про щось українське. У всіх країнах світу це свято асоціюється з якось випічкою. Я хочу, щоб віднині святкування Різдва у нас теж асоціювалося з різдвяним хлібом, або паляницею, як вам більше до вподоби. Тому тримайте класний рецепт хліба із сухофруктами та горіхами. Все, як ви любите!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

500 г борошна

250 мл кефіру

2 ст. л. соняшникової олії (+ 2 ст. л. для змащування форми)

2 ст. л. перебитих сухофруктів з копченою грушею

2 яйця

100 г цукру

10 г ванільного цукру

100 г волоських горіхів

1 лимон (цедра)

10 г розпушувача

3 ст. л. цукрової пудри

дрібка солі



Рецепт:

В миску розбийте 2 яйця і додайте 100 г білого цукру. Перемішайте віничком до об'єднання, сильно збивати не треба. Сухофрукти викладіть у миску та перебийте занурювальним блендером. Викладіть на дошку 100 г волоських горіхів та порубайте ножем, не дуже дрібно. В миску всипте 500 г борошна, 10 г розпушувача та 10 г ванільного цукру. Додайте порубані горіхи та перемішайте. Додайте 2 ст. л. з гіркою перебитих сухофруктів. Влийте 2 ст. л. соняшникової олії, яєчну суміш, 250 мл кефіру та всипте дрібку солі. Перемішайте спочатку ложкою, а потім перекладіть на підпилену борошном поверхню та добре вимісіть руками. Зробіть з тіста прямокутник та загорніть уздовж та впоперек, як на відео. Покладіть в прямокутну форму, в мене 20 на 14 см, змащену соняшниковою олією. Випікайте 40-45 хв у паровій печі за температури 180 градусів або скористайтеся духовкою, час і температура такі самі. Коли дістанете святковий хліб з духовки, дайте повністю остигнути та посипте цукровою пудрою та цедрою одного лимона за бажанням. Різдвяний хліб-паляниця готовий!

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