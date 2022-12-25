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Клопотенко показав, як приготувати різдвяну паляницю: рецепт святкового хліба

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Клопотенко показав, як приготувати різдвяну паляницю: рецепт святкового хліба - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування святкового хліба – різдвяної паляниці. Спробуйте приготувати вдома й ви таку випічку!

Євген Клопотенко пропонує приготувати різдвяну паляницю.

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Свято Різдва – це про щось світле, родинне, про щось українське. У всіх країнах світу це свято асоціюється з якось випічкою. Я хочу, щоб віднині святкування Різдва у нас теж асоціювалося з різдвяним хлібом, або паляницею, як вам більше до вподоби. Тому тримайте класний рецепт хліба із сухофруктами та горіхами. Все, як ви любите!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 250 мл кефіру
  • 2 ст. л. соняшникової олії (+ 2 ст. л. для змащування форми)
  • 2 ст. л. перебитих сухофруктів з копченою грушею
  • 2 яйця
  • 100 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 100 г волоських горіхів
  • 1 лимон (цедра)
  • 10 г розпушувача
  • 3 ст. л. цукрової пудри
  • дрібка солі
  • Клопотенко показав, як приготувати різдвяну паляницю: рецепт святкового хліба - фото 517308

Рецепт:

  1. В миску розбийте 2 яйця і додайте 100 г білого цукру. Перемішайте віничком до об'єднання, сильно збивати не треба.
  2. Сухофрукти викладіть у миску та перебийте занурювальним блендером.
  3. Викладіть на дошку 100 г волоських горіхів та порубайте ножем, не дуже дрібно.
  4. В миску всипте 500 г борошна, 10 г розпушувача та 10 г ванільного цукру. Додайте порубані горіхи та перемішайте.
  5. Додайте 2 ст. л. з гіркою перебитих сухофруктів. Влийте 2 ст. л. соняшникової олії, яєчну суміш, 250 мл кефіру та всипте дрібку солі. Перемішайте спочатку ложкою, а потім перекладіть на підпилену борошном поверхню та добре вимісіть руками.
  6. Зробіть з тіста прямокутник та загорніть уздовж та впоперек, як на відео. Покладіть в прямокутну форму, в мене 20 на 14 см, змащену соняшниковою олією.
  7. Випікайте 40-45 хв у паровій печі за температури 180 градусів або скористайтеся духовкою, час і температура такі самі.
  8. Коли дістанете святковий хліб з духовки, дайте повністю остигнути та посипте цукровою пудрою та цедрою одного лимона за бажанням. Різдвяний хліб-паляниця готовий!

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