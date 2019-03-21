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Як приготувати курячу грудку, щоб вона була соковитою

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М'ясо слід смажити на сильному вогні - фото 1
М'ясо слід смажити на сильному вогні / Chowhound

Куряча грудка – продукт, від якого всі втомилися. Однак, ми зібрали кілька кухонних хитрощів, які допоможуть приготувати її так, щоб вона стала незабутньою.

Ви здивуєтеся, але це досить ніжна і соковита частина курки. Головне – правильно її готувати.

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Спершу треба надрізати грудку не до кінця, створюючи всередині м'яса кишеню, щоб шматок став рівномірним за товщиною. І ось секрет: після цього покладіть грудку на 20 хвилин в холодну солону воду. Ідеальний 4% розчин солі. Сіль потрапить всередину курки, а разом з нею і рідина, що наситить курку і зробить її соковитішою. Після цього ретельно промокніть м'ясо серветкою.

Потім посмажте м'ясо на сильному вогні на рослинній олії до утворення коричневої скоринки. Переверніть, зменшіть вогонь, смажте до готовності. Це займе ще 4-5 хвилин. Перевіряйте готовність, зробивши надріз: нехай м'ясо залишиться рожевим і на вигляд сирим. Не лякайтеся, готуємо далі.

Потім покладіть на пательню половину столової ложки вершкового масла, роздавлений зубчик часнику і гілочки чебрецю. Коли масло розтане, поперчіть грудку, обваляйте в олії і перекладіть на тарілку. Весь процес займе всього 25-30 хвилин!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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