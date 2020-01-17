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Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото

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Страви з кролика - фото 1
Страви з кролика / maximum.fm

М'ясо кролика – це не тільки смачно, але і надзвичайно корисно. Один з найвідоміших і простих рецептів приготування кролятини – це тушкований кролик в сметані. Проте, навіть у цього рецепта є багато різновидів.

З чого почати приготування кролика? Треба враховувати, що м'ясо має певний присмак – іноді багато хто відмовляється від кролика через це. Але знаючі господині, розуміють, що для того, щоб приготувати кролика смачно, потрібно використовувати спеції: лавровий лист, орегано, чебрець, гвоздику, корицю, базилік, часник, петрушку, кріп.

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Користь м'яса кролика

  1. Білок кролічатіни засвоюється на 96%, це рекордно високий показник. Переварюючись, м'ясо викликає в кишечнику гнильні процеси, а у випадку з кролятиною ці моменти зведені до мінімуму.
  2. Вітамінний склад кролячого м'яса вигідно відрізняється на тлі інших видів. Вітаміни групи В, вітамін С, нікотинова кислота, величезна купа надзвичайно цікавих і необхідних організму мінералів: котлетка з кролятини цілком може зрівнятися з таблеткою вітамінки.
  3. Низький рівень алергенів дозволяє без побоювання давати кроляче м'ясо маленьким дітям і алергікам, рекомендується в раціоні людей похилого віку, вагітних і годуючих грудьми жінок.

У чому маринувати кролика

Винний маринад

Вилийте в посудину вино і додайте до нього оливкову олію і все змішайте. Натріть або пропустіть часник через чеснокодавку і додайте в рідину, а потім всипте в неї спеції і все змішайте. Дрібно поріжте петрушку і кріп і додайте в рідину, а потім покладіть в маринад лавровий лист. Кроляче м'ясо потрібно маринувати 3-8 годин, в залежності від того, молоде м'ясо чи ні.

Маринад для кролика - фото 380268
Маринад для кролика

Кефірний маринад для кролика

Інгредієнти для приготування кефіру маринаду на тушку кролика: 250 грам кефіру, цедра, знята з половини середнього лимона, сіль, перець – за смаком. М'ясо кролика замаринувати і відправити в холодильник, м'ясо, в залежності від кольору, має бути в маринаді від 3 годин до доби.

Маринад для кролика з соєвим соусом

Інгредієнти для приготування маринаду з соєвим соусом на тушку кролика: 200 мілілітрів білого сухого вина, 50 мілілітрів соєвого соусу, 200 мілілітрів води, дві щіпки розмарину, дві щіпки паприки, перець. Маринувати м'ясо треба мінімум дві години.

Кролик в сметанно-часниковому соусі

Інгредієнти:

  • Кролик 1 шт.
  • Сметана 200 г
  • Цибуля ріпчаста 2 шт.
  • Борошно 4 ст.л.
  • Масло вершкове 100 г
  • Лавровий лист 2 шт.
  • Суміш перців 1 ч.л.
  • Часник 2-3 зубчики
  • Сіль за смаком
Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото - фото 380269

Як приготувати кролика у сметані:

  1. Обробити кролячу тушку на невеликі шматки. Помити і осушити. Посолити і поперчити. Перемішати. Очистити і помити цибулю, нарізати дрібно. Почистити часник. Розчавити в часничниці. Потім кожен шматок обваляти в борошні.
  2. Розігріти сковороду, додати масло. У розігріте масло викласти м'ясо. Обсмажити з усіх боків м'ясо, до золотистої скоринки 5-7 хвилин. Обсмажене м'ясо скласти в казанок. У пательню викласти цибулю, обсмажити, помішуючи, до золотистого кольору 2-3 хвилини. Вилити в сковороду приблизно 2 склянки холодної кип'яченої води, перемішати. Залити м'ясо. Тушкувати на повільному вогні до готовності 30-40 хвилин.
  3. Далі покласти лавровий лист, сметану, налити ще трохи водички, з таким розрахунком, щоб соус повністю покривав м'ясо. Тушкувати 10 хвилин, на самому маленькому вогні. Потім додати часник, перемішати і залишити кролика в сметанному соусі настоятися 10-15 хвилин.
  4. Кролик в сметанному соусі готовий. Подати з гарніром з картопляного пюре, гречаної каші, макаронів і обов'язково полити соусом.

Кролик з овочами, запечений в духовці

Інгредієнти:

  • Кролик 1 кг
  • Картопля 1 кг
  • Цибуля ріпчаста 2 шт.
  • Морква 1 шт.
  • Перець солодкий 1 шт.
  • Томати у власному соку або свіжі 350 г
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений
  • Петрушка сушена
  • Кріп сушений
  • Базилік сушений
  • Тархун сушений
  • Олія
Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото - фото 380270

Як приготувати кролика з овочами:

  1. Мясо кролика помити, порізати на порційні шматки, промокнути паперовим рушником. Посолити і поперчити кролика. Картоплю нарізати великими шматочками, на чотири частини. Цибулю – тонкими півкільцями. Моркву нарізати кружечками або півкругами.
  2. Перець нарізати довгими смужками. З'єднати всі підготовлені овочі, посолити, поперчити, додати сушені трави і рослинну олію. Все перемішати і дати овочам хвилин 5-10 постояти, поки духовка розігрівається.
  3. На дно форми для запікання налити трохи олії. Викласти овочі в форму. Зверху на овочі викласти м'ясо кролика. Додати томати разом з протертою томатної масою. За необхідності посолити і поперчити, скропити олією. Додати на дно трохи води (100-150 г).
  4. Форму з кроликом і овочами закрити фольгою. Поставити кролика в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікати кролика з овочами 1 годину або 1 годину 15 хвилин. Коли м'ясо буде готове, зняти фольгу і готувати ще 15-20 хвилин, до рум'яності кролика.

Кролик, запечений з яблуками

Інгредієнти:

  • Кролик 2 кг
  • Яблуко 2 шт.
  • Мед 1 ст. л.
  • Соус соєвий 2 ст. л.
  • Спеції 1 ч. л.
  • Лимон 0,25 шт.
Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото - фото 380271

Як приготувати кролика з яблуками:

  1. Розріжте кролика і наріжте зручними для вас шматками. Промити, обсушити. Додайте мед і видавіть лимон. Посипте травами для м'яса кролика.
  2. Додайте соєвий соус і нарізані часточки яблук. Залиште в холодильнику на годину для того, щоб маринад добре вбрався. Відправте кролика в духовку, розігріту до 180 градусів, на 35-40 хвилин.

Тушкований кролик (в мультиварці)

Інгредієнти:

  • Кролик 700-800 г
  • Морква 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Сметана 15%
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний
  • Перець червоний
  • Олія
  • Часник 2 зубчики
  • Вода (або бульйон) 700 мл
Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото - фото 380272

Як приготувати кролика у мультиварці:

  1. Моркву нарізаємо кружечками, цибулю півкільцями. Очищений часник розчавлює ножем. У каструлю наливаємо соняшникову олію, в режимі "Обсмажування" обсмажуємо часник і м'ясо кролика з двох сторін протягом 20 хвилин. М'ясо має придбати золотисту, ніжну скоринку.
  2. Часник прибираємо з каструлі, свій сік він вже передав м'ясу при обсмажуванні. М'ясо солимо за смаком, додаємо моркву і цибулю. Заливаємо всі продукти водою або бульйоном. Готуємо кролика в мультиварці в режимі "Тушкування" 1 годину.
  3. У сметану додаємо два види перцю. Коли програма "Тушкування" завершиться, виливаємо в каструлю до м'яса і овочів сметану. Готуємо кролика в мультиварці ще 30 хвилин. Кролик, тушкований в мультиварці, готовий.

Тушкований кролик в пиві

Інгредієнти:

  • Кролик 1 шт.
  • Пиво світле 400 мл
  • Гриби будь-які 300-400 г
  • Морква (середнього розміру) 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста 1-2 шт.
  • Олія ​​2-3 ст. ложки
  • Сіль
Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото - фото 380273

Як приготувати кролика у пиві:

  1. Моркву і цибулю нарізати кубиками. Обсмажити, помішуючи, в розігрітій олії до золотистого кольору (кілька хвилин). Кролика розрізати на порційні шматки, додати до овочів і обсмажити з усіх боків.
  2. Додати нарізані гриби, злегка підрум'янити. Залити пивом, посолити. Тушкувати кролика в пиві під закритою кришкою близько години, перевертаючи шматочки час від часу. Соус має загустіти. Тушений кролик в пиві готовий.

Печеня з м'яса кролика по-італійськи

Інгредієнти:

  • 1 кг м'яса кролика
  • 2 невеликі зубчики часнику
  • кілька листочків шавлії
  • кілька гілочок розмарину
  • 20 г вершкового масла
  • 1 склянка сухого білого вина
  • м'ясний бульон
  • оливкова олія
  • сіль
  • перец
Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото - фото 380274

Як приготувати кролика по-італійськи:

  1. Промийте м'ясо кролика під проточною водою, обсушіть паперовими серветками і обробіть на шматочки.
  2. Дрібно порубати часник, розмарин і шавлію.
  3. У сковороді розігрійте кілька ложок оливкової олії і розтопіть в ній вершкове масло. Помістіть туди шматочки м'яса кролика, посипте сумішшю з трав і часнику, посоліть і поперчіть за смаком. Дайте підрум'янитися (не забувайте часто перевертати шматочки м'яса) .Коли м'ясо злегка підрум'яниться, влийте вино і дайте йому частково випаруватися (тушкуйте на повільному вогні без кришки).
  4. Коли вино наполовину випарується, влийте бульйон, накрийте сковороду кришкою і тушкуйте на середньому вогні протягом 45 хвилин, періодично перевертаючи м'ясо і додаючи бульйон.

Кролик з апельсинами

Інгредієнти:

  • Кролик, розрізаний на 5 частин
  • Сало свиняче, солоне
  • Цибуля ріпчаста 2 шт.
  • Часник, тонко нарізаний
  • Апельсин солодкий 1 шт.
  • Вино сухе, біле ½ склянки
  • Апельсинова цедра
  • Апельсиновий сік 1 склянка
  • Оливки (зелені) без кісточок ¾ склянки
  • Гілочки розмарину 2 шт.
  • Перець червоний
  • Кориця мелена
  • Сіль
  • Перець чорний молотий
  • Олія оливкова
Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото - фото 380275

Як приготувати кролика з апельсинами:

  1. Кролика посоліть, поперчіть. Викладіть в середину шматочки сала і гілочку розмарину. Посипте сіллю і перцем. Загорніть і зв'яжіть ниткою. Посоліть і поперчіть інші частини кролика.
  2. Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте кролятину.
  3. Зменшіть вогонь, додайте 1 ст. л. оливкової олії, цибулю і часник. Готуйте, періодично помішуючи, 2 хвилини. Додайте червоний перець і корицю. Готуйте, помішуючи, ще 3 хвилини.
  4. Влийте вино в пательню, перемішайте, кип'ятіть (на плиті) протягом 1 хвилини. Додайте апельсинову цедру, сік, оливки, і гілочку розмарину. Покладіть в сковороду шматки м'яса одним шаром. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте близько 30 хвилин.
  5. Коли м'ясо кролика буде готове, перекладіть його на теплостійкий посуд, накрийте і помістіть в духовку, розігріту до 95-100 градусів, щоб воно залишалося теплим. Ніжки кролика готуємо ще 10-15 хвилин, щоб вони були дуже м'якими.
  6. Вміст сковороди кип'ятіть 6-7 хвилин до утворення сиропу. Вийміть розмарин з соусу і з м'яса. Наріжте м'ясо поперек волокон, шматочками по 2,5 см. Викладайте на кожну тарілку 1 ніжку і 2 шматочки кролятини, кілька оливок, цибулю. Полийте соусом. Прикрасьте часточкою апельсина.

Суп з м'яса кролика з макаронними виробами

Інгредієнти:

  • Вода 2-2,5 л
  • Кролятина 450 г
  • Макарони 70 г
  • Морква 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста 0,5-1 шт.
  • Картопля 2 шт.
  • Олія ​​2 ст. ложки
  • Зелень петрушки
  • Сіль
Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото - фото 380276

Як приготувати суп з кролика з макаронами:

  1. Мясо ​​кролика промити, нарізати невеликими шматочками. Залити 2 л холодної води, варити 45 хвилин. Моркву очистити, вимити, натерти на крупній тертці. Цибулю очистити, вимити, дрібно нарізати. Цибулю і моркву пасерувати в рослинній олії. Для цього на сковороді розігріти олію, викласти коріння, обсмажувати їх на середньому вогні, помішуючи, 5-7 хвилин.
  2. Картоплю очистити, вимити, нарізати кубиками. У киплячий бульйон покласти картоплю, варити 7 хвилин. Додати макарони, пасеровані овочі, лавровий лист, сіль і перець, варити до готовності (5-10 хвилин).
  3. Петрушку нарізати. Дієтичний суп з кролика з макаронами готовий.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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