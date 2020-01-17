Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото

М'ясо кролика – це не тільки смачно, але і надзвичайно корисно. Один з найвідоміших і простих рецептів приготування кролятини – це тушкований кролик в сметані. Проте, навіть у цього рецепта є багато різновидів.

З чого почати приготування кролика? Треба враховувати, що м'ясо має певний присмак – іноді багато хто відмовляється від кролика через це. Але знаючі господині, розуміють, що для того, щоб приготувати кролика смачно, потрібно використовувати спеції: лавровий лист, орегано, чебрець, гвоздику, корицю, базилік, часник, петрушку, кріп.

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Користь м'яса кролика

Білок кролічатіни засвоюється на 96%, це рекордно високий показник. Переварюючись, м'ясо викликає в кишечнику гнильні процеси, а у випадку з кролятиною ці моменти зведені до мінімуму. Вітамінний склад кролячого м'яса вигідно відрізняється на тлі інших видів. Вітаміни групи В, вітамін С, нікотинова кислота, величезна купа надзвичайно цікавих і необхідних організму мінералів: котлетка з кролятини цілком може зрівнятися з таблеткою вітамінки. Низький рівень алергенів дозволяє без побоювання давати кроляче м'ясо маленьким дітям і алергікам, рекомендується в раціоні людей похилого віку, вагітних і годуючих грудьми жінок.

У чому маринувати кролика

Винний маринад

Вилийте в посудину вино і додайте до нього оливкову олію і все змішайте. Натріть або пропустіть часник через чеснокодавку і додайте в рідину, а потім всипте в неї спеції і все змішайте. Дрібно поріжте петрушку і кріп і додайте в рідину, а потім покладіть в маринад лавровий лист. Кроляче м'ясо потрібно маринувати 3-8 годин, в залежності від того, молоде м'ясо чи ні.

Маринад для кролика

Кефірний маринад для кролика

Інгредієнти для приготування кефіру маринаду на тушку кролика: 250 грам кефіру, цедра, знята з половини середнього лимона, сіль, перець – за смаком. М'ясо кролика замаринувати і відправити в холодильник, м'ясо, в залежності від кольору, має бути в маринаді від 3 годин до доби.

Маринад для кролика з соєвим соусом

Інгредієнти для приготування маринаду з соєвим соусом на тушку кролика: 200 мілілітрів білого сухого вина, 50 мілілітрів соєвого соусу, 200 мілілітрів води, дві щіпки розмарину, дві щіпки паприки, перець. Маринувати м'ясо треба мінімум дві години.

Кролик в сметанно-часниковому соусі

Інгредієнти:

Кролик 1 шт.

Сметана 200 г

Цибуля ріпчаста 2 шт.

Борошно 4 ст.л.

Масло вершкове 100 г

Лавровий лист 2 шт.

Суміш перців 1 ч.л.

Часник 2-3 зубчики

Сіль за смаком

Як приготувати кролика у сметані:

Обробити кролячу тушку на невеликі шматки. Помити і осушити. Посолити і поперчити. Перемішати. Очистити і помити цибулю, нарізати дрібно. Почистити часник. Розчавити в часничниці. Потім кожен шматок обваляти в борошні. Розігріти сковороду, додати масло. У розігріте масло викласти м'ясо. Обсмажити з усіх боків м'ясо, до золотистої скоринки 5-7 хвилин. Обсмажене м'ясо скласти в казанок. У пательню викласти цибулю, обсмажити, помішуючи, до золотистого кольору 2-3 хвилини. Вилити в сковороду приблизно 2 склянки холодної кип'яченої води, перемішати. Залити м'ясо. Тушкувати на повільному вогні до готовності 30-40 хвилин. Далі покласти лавровий лист, сметану, налити ще трохи водички, з таким розрахунком, щоб соус повністю покривав м'ясо. Тушкувати 10 хвилин, на самому маленькому вогні. Потім додати часник, перемішати і залишити кролика в сметанному соусі настоятися 10-15 хвилин. Кролик в сметанному соусі готовий. Подати з гарніром з картопляного пюре, гречаної каші, макаронів і обов'язково полити соусом.

Кролик з овочами, запечений в духовці

Інгредієнти:

Кролик 1 кг

Картопля 1 кг

Цибуля ріпчаста 2 шт.

Морква 1 шт.

Перець солодкий 1 шт.

Томати у власному соку або свіжі 350 г

Сіль за смаком

Перець чорний мелений

Петрушка сушена

Кріп сушений

Базилік сушений

Тархун сушений

Олія

Як приготувати кролика з овочами:

Мясо кролика помити, порізати на порційні шматки, промокнути паперовим рушником. Посолити і поперчити кролика. Картоплю нарізати великими шматочками, на чотири частини. Цибулю – тонкими півкільцями. Моркву нарізати кружечками або півкругами. Перець нарізати довгими смужками. З'єднати всі підготовлені овочі, посолити, поперчити, додати сушені трави і рослинну олію. Все перемішати і дати овочам хвилин 5-10 постояти, поки духовка розігрівається. На дно форми для запікання налити трохи олії. Викласти овочі в форму. Зверху на овочі викласти м'ясо кролика. Додати томати разом з протертою томатної масою. За необхідності посолити і поперчити, скропити олією. Додати на дно трохи води (100-150 г). Форму з кроликом і овочами закрити фольгою. Поставити кролика в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікати кролика з овочами 1 годину або 1 годину 15 хвилин. Коли м'ясо буде готове, зняти фольгу і готувати ще 15-20 хвилин, до рум'яності кролика.

Кролик, запечений з яблуками

Інгредієнти:

Кролик 2 кг

Яблуко 2 шт.

Мед 1 ст. л.

Соус соєвий 2 ст. л.

Спеції 1 ч. л.

Лимон 0,25 шт.

Як приготувати кролика з яблуками:

Розріжте кролика і наріжте зручними для вас шматками. Промити, обсушити. Додайте мед і видавіть лимон. Посипте травами для м'яса кролика. Додайте соєвий соус і нарізані часточки яблук. Залиште в холодильнику на годину для того, щоб маринад добре вбрався. Відправте кролика в духовку, розігріту до 180 градусів, на 35-40 хвилин.

Тушкований кролик (в мультиварці)

Інгредієнти:

Кролик 700-800 г

Морква 2 шт.

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Сметана 15%

Сіль за смаком

Перець чорний

Перець червоний

Олія

Часник 2 зубчики

Вода (або бульйон) 700 мл

Як приготувати кролика у мультиварці:

Моркву нарізаємо кружечками, цибулю півкільцями. Очищений часник розчавлює ножем. У каструлю наливаємо соняшникову олію, в режимі "Обсмажування" обсмажуємо часник і м'ясо кролика з двох сторін протягом 20 хвилин. М'ясо має придбати золотисту, ніжну скоринку. Часник прибираємо з каструлі, свій сік він вже передав м'ясу при обсмажуванні. М'ясо солимо за смаком, додаємо моркву і цибулю. Заливаємо всі продукти водою або бульйоном. Готуємо кролика в мультиварці в режимі "Тушкування" 1 годину. У сметану додаємо два види перцю. Коли програма "Тушкування" завершиться, виливаємо в каструлю до м'яса і овочів сметану. Готуємо кролика в мультиварці ще 30 хвилин. Кролик, тушкований в мультиварці, готовий.

Тушкований кролик в пиві

Інгредієнти:

Кролик 1 шт.

Пиво світле 400 мл

Гриби будь-які 300-400 г

Морква (середнього розміру) 2 шт.

Цибуля ріпчаста 1-2 шт.

Олія ​​2-3 ст. ложки

Сіль

Як приготувати кролика у пиві:

Моркву і цибулю нарізати кубиками. Обсмажити, помішуючи, в розігрітій олії до золотистого кольору (кілька хвилин). Кролика розрізати на порційні шматки, додати до овочів і обсмажити з усіх боків. Додати нарізані гриби, злегка підрум'янити. Залити пивом, посолити. Тушкувати кролика в пиві під закритою кришкою близько години, перевертаючи шматочки час від часу. Соус має загустіти. Тушений кролик в пиві готовий.

Печеня з м'яса кролика по-італійськи

Інгредієнти:

1 кг м'яса кролика

2 невеликі зубчики часнику

кілька листочків шавлії

кілька гілочок розмарину

20 г вершкового масла

1 склянка сухого білого вина

м'ясний бульон

оливкова олія

сіль

перец

Як приготувати кролика по-італійськи:

Промийте м'ясо кролика під проточною водою, обсушіть паперовими серветками і обробіть на шматочки. Дрібно порубати часник, розмарин і шавлію. У сковороді розігрійте кілька ложок оливкової олії і розтопіть в ній вершкове масло. Помістіть туди шматочки м'яса кролика, посипте сумішшю з трав і часнику, посоліть і поперчіть за смаком. Дайте підрум'янитися (не забувайте часто перевертати шматочки м'яса) .Коли м'ясо злегка підрум'яниться, влийте вино і дайте йому частково випаруватися (тушкуйте на повільному вогні без кришки). Коли вино наполовину випарується, влийте бульйон, накрийте сковороду кришкою і тушкуйте на середньому вогні протягом 45 хвилин, періодично перевертаючи м'ясо і додаючи бульйон.

Кролик з апельсинами

Інгредієнти:

Кролик, розрізаний на 5 частин

Сало свиняче, солоне

Цибуля ріпчаста 2 шт.

Часник, тонко нарізаний

Апельсин солодкий 1 шт.

Вино сухе, біле ½ склянки

Апельсинова цедра

Апельсиновий сік 1 склянка

Оливки (зелені) без кісточок ¾ склянки

Гілочки розмарину 2 шт.

Перець червоний

Кориця мелена

Сіль

Перець чорний молотий

Олія оливкова

Як приготувати кролика з апельсинами:

Кролика посоліть, поперчіть. Викладіть в середину шматочки сала і гілочку розмарину. Посипте сіллю і перцем. Загорніть і зв'яжіть ниткою. Посоліть і поперчіть інші частини кролика. Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте кролятину. Зменшіть вогонь, додайте 1 ст. л. оливкової олії, цибулю і часник. Готуйте, періодично помішуючи, 2 хвилини. Додайте червоний перець і корицю. Готуйте, помішуючи, ще 3 хвилини. Влийте вино в пательню, перемішайте, кип'ятіть (на плиті) протягом 1 хвилини. Додайте апельсинову цедру, сік, оливки, і гілочку розмарину. Покладіть в сковороду шматки м'яса одним шаром. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте близько 30 хвилин. Коли м'ясо кролика буде готове, перекладіть його на теплостійкий посуд, накрийте і помістіть в духовку, розігріту до 95-100 градусів, щоб воно залишалося теплим. Ніжки кролика готуємо ще 10-15 хвилин, щоб вони були дуже м'якими. Вміст сковороди кип'ятіть 6-7 хвилин до утворення сиропу. Вийміть розмарин з соусу і з м'яса. Наріжте м'ясо поперек волокон, шматочками по 2,5 см. Викладайте на кожну тарілку 1 ніжку і 2 шматочки кролятини, кілька оливок, цибулю. Полийте соусом. Прикрасьте часточкою апельсина.

Суп з м'яса кролика з макаронними виробами

Інгредієнти:

Вода 2-2,5 л

Кролятина 450 г

Макарони 70 г

Морква 1 шт.

Цибуля ріпчаста 0,5-1 шт.

Картопля 2 шт.

Олія ​​2 ст. ложки

Зелень петрушки

Сіль

Як приготувати суп з кролика з макаронами:

Мясо ​​кролика промити, нарізати невеликими шматочками. Залити 2 л холодної води, варити 45 хвилин. Моркву очистити, вимити, натерти на крупній тертці. Цибулю очистити, вимити, дрібно нарізати. Цибулю і моркву пасерувати в рослинній олії. Для цього на сковороді розігріти олію, викласти коріння, обсмажувати їх на середньому вогні, помішуючи, 5-7 хвилин. Картоплю очистити, вимити, нарізати кубиками. У киплячий бульйон покласти картоплю, варити 7 хвилин. Додати макарони, пасеровані овочі, лавровий лист, сіль і перець, варити до готовності (5-10 хвилин). Петрушку нарізати. Дієтичний суп з кролика з макаронами готовий.

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