У ланцюжка головного героя серіалу Нормальні люди з'явився акаунт в Instagram

В Instagram з'явилася особиста сторінка ланцюжка головного героя серіалу "Нормальні люди". Коннелла Волдрона не знімає його ні в одному з 12 епізодів. У серіалі багато постільних сцен і часто ланцюжок залишається єдиним, що носить персонаж. Це єдина прикраса, у якої є Instagram.

На акаунт срібного ланцюга підписалися вже понад 90 тисячі осіб, а фотографії в середньому набирають по 17 тисяч лайків. В постах з'являються кадри серіалу, де її можна добре розгледіти. Як повідомляється, кількість пошукових запитів срібних ланцюгів зросла на 200% (і це тільки на eBay).

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Пол Мескаль зізнався, що наполягав на тому, щоб його герой носив ланцюжок – як і в книзі. "Це частина особистості Коннелла. Якби інший персонаж носив її, це було б абсолютно неприйнятно". В кінці зйомок актор подарував ланцюжок Дейзі Едгар-Джонс, яка грає його дівчину в серіалі. За словами Пола, вона загубила прикрасу. Добре, що її увічнили в Instagram.

Серіал "Нормальні люди" – одна з найбільш обговорюваних екранізацій за останній час. Книга ірландської письменниці Саллі Руні розповідає про історію двох підлітків – популярного футболіста, якого зіграв Пол, і приховану дівчину Маріанну. Роман став бестселером в США і найкращою книгою 2019 року в Британії.

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