Як сила людської руки змінилась за тисячоліття: гострі ілюстрації

Ілюстратор показав, наскільки змінилось людство на прикладі рук та їх дій. Це варто побачити кожному!

Знайомтесь, Тото Ломенто (Toto Lomento) – талановитий ілюстратор, який вирішив показати тисячолітній розвиток людства через руки. Саме вони є чудовим інструментом для досягнення цілей, які могли зовсім зникнути або й не змінитись за стільки часу.

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"Людська рука будує будинки та мости, створює дивовижні твори мистецтва, музики та літератури, але тим часом вона так, як і раніше, відіграє вирішальну роль у насильстві. Рука людини досягла такого рівня, що може вбити мільйони атомними бомбами, натиснувши всього одну кнопку. Її можна використовувати і для створення, і для знищення. Все у ваших руках", – наголошує Тото.

Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись

Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись

Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись

Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись

Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись

Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись

Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись

Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись

Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись

Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись

Всі ілюстрації: Toto Lomento

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