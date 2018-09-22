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Як сила людської руки змінилась за тисячоліття: гострі ілюстрації

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Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись - фото 1
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись / Toto Lomento

Ілюстратор показав, наскільки змінилось людство на прикладі рук та їх дій. Це варто побачити кожному!

Знайомтесь, Тото Ломенто (Toto Lomento) – талановитий ілюстратор, який вирішив показати тисячолітній розвиток людства через руки. Саме вони є чудовим інструментом для досягнення цілей, які могли зовсім зникнути або й не змінитись за стільки часу.

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"Людська рука будує будинки та мости, створює дивовижні твори мистецтва, музики та літератури, але тим часом вона так, як і раніше, відіграє вирішальну роль у насильстві. Рука людини досягла такого рівня, що може вбити мільйони атомними бомбами, натиснувши всього одну кнопку. Її можна використовувати і для створення, і для знищення. Все у ваших руках", – наголошує Тото.

Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись - фото 277488
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись - фото 277489
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись - фото 277487
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись - фото 277486
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись - фото 277485
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись - фото 277483
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись - фото 277482
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись - фото 277481
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись - фото 277480
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись - фото 277479
Ілюстрації про різницю у тисячоліття змушують замислитись

Всі ілюстрації: Toto Lomento

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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