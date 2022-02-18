Як сидячий спосіб життя впливає на нашу психіку

Дослідження показало, що надмірно сидячий спосіб життя, а особливо під час пандемії, пов'язаний з посиленням симптомів депресії. Фахівці зі США та Ірландії вивчили дані 2327 осіб віком від 18 до 74 років.

Респонденти двічі (з різницею у 8 тижнів) заповнили опитувальники, за якими можна було визначити, скільки часу щодня вони проводять перед телевізором, виконують вправи чи перебувають у спокої, пише psypost.

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Крім цього, вчені оцінили симптоми тривоги та депресії у добровольців.

Дослідження показало, що ті, що проводили більше часу, сидячи повільніше відновлювалися після депресії, пов'язаної з COVID-19. Саме вимушене самітництво на тлі пандемії дало вченим можливість вивчити, як посилення малорухливого способу життя впливає на психічне здоров'я.

Вчені відзначають, що після перших важких ковідних тижнів психічне здоров'я людей поступово покращувалося. Однак проведений у сидячому положенні час перешкоджав полегшенню симптомів депресії.

Як сидячий спосіб життя впливає на нашу психіку

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