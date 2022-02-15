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Психологи назвали 5 непомітних звичок, які висмоктують нашу енергію
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Психічне виснаження – це не міф, а сувора реальність. І виною цьому можуть стати наші безневинні щоденні звички. Спеціалісти назвали декілька таких звичок та підказали, як їх уникнути.
Зазвичай такі звички входять у наш розклад дня непомітно, але несуть у собі плачевні наслідки, пише medium.
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Звичка сутулитися. Вона призводить до збільшення навантаження на м'язи, суглоби та сухожилля, що своєю чергою призводить до втоми всього організму. Використовуйте спеціальні інструменти: зручний офісний стілець з відповідною спинкою, ортопедичну подушку або корегуючий корсет.
Завеликі перерви між їжею. Зазвичай фахівці радять їсти кожні п'ять годин, але тут все індивідуально і залежить від багатьох факторів. Краще завжди носити з собою перекушування, наприклад корисні протеїнові батончики, горіхи або фрукти.
Чужі поради. Близькі та друзі можуть підказати вам шлях розвитку, але їхні рекомендації завжди варто адаптувати під власні цілі та свою індивідуальність. В іншому випадку ви ризикуєте стати маріонеткою для втілення чужих бажань.
Постійне ниття. Людина, яка часто скаржиться, робить це тому, що бачить загальну картину, дивиться на те, що відбувається збоку, а не зі своєї індивідуальної позиції. В принципі, це корисна властивість, але іноді вона стає на заваді.
Приступи ліні. Якщо ви звикли довго лінуватися, то ви не зможете знайти свою внутрішню силу. Адже у вас стоїть протилежне завдання, правда?
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