Як швидко зробити арахісову пасту вдома: простий рецепт

Арахісова паста є ідеальним варіантом доповненням сніданку та десертів, який є не лише смачним, а й корисним. Тому розповідаємо легкий рецепт приготування арахісової пасти вдома.

Мало хто не любить арахісову пасту, адже вона популярна і на дієтах, і серед веганів. З неї можна приготувати смачні цукерки, корисні десерти, доповнити ранкову вівсянку чи коктейль і це далеко не весь список варіантів з цим смаколиком. У помірних кількостях вона не шкодить фігурі та позитивно впливає на здоров'я. До того ж, її дуже легко зробити самостійно.

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Рецепт арахісової пасти вдома

Інгредієнти:

Смажений арахіс (3 склянки)

Сіль (за смаком)

Мед (за смаком)

Спосіб приготування

Обсмажений арахіс помістити у блендер чи комбайн;

Увімкнути максимальну швидкість та збивати кілька хвилин до того, як арахіс не перетвориться в кремоподібну пасту;

Додати сіль і мед за смаком, збивати у блендері ще хвилину;

Перекласти отриману пасту у скляну банку;

Зберігати за кімнатної температури або в холодильнику.

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