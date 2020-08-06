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Як швидко зробити арахісову пасту вдома: простий рецепт

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Арахісова паста вдома - фото 1
Арахісова паста вдома

Арахісова паста є ідеальним варіантом доповненням сніданку та десертів, який є не лише смачним, а й корисним. Тому розповідаємо легкий рецепт приготування арахісової пасти вдома.

Мало хто не любить арахісову пасту, адже вона популярна і на дієтах, і серед веганів. З неї можна приготувати смачні цукерки, корисні десерти, доповнити ранкову вівсянку чи коктейль і це далеко не весь список варіантів з цим смаколиком. У помірних кількостях вона не шкодить фігурі та позитивно впливає на здоров'я. До того ж, її дуже легко зробити самостійно.

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Рецепт арахісової пасти вдома

Інгредієнти:

  • Смажений арахіс (3 склянки)
  • Сіль (за смаком)
  • Мед (за смаком)

Спосіб приготування

  • Обсмажений арахіс помістити у блендер чи комбайн;
  • Увімкнути максимальну швидкість та збивати кілька хвилин до того, як арахіс не перетвориться в кремоподібну пасту;
  • Додати сіль і мед за смаком, збивати у блендері ще хвилину;
  • Перекласти отриману пасту у скляну банку;
  • Зберігати за кімнатної температури або в холодильнику.

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Джерело: cosmo
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