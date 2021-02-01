Як швидко заснути: прості поради

Сон дуже важлива річ для хорошого здоров'я та нормального самопочуття, тому потрібно не лише знаходити для нього вдосталь часу, а й правильно підготуватись. Розповідаємо, як швидко заснути.

Ні для кого не таємниця, що поганий сон позначається на пам'яті, настрої та загальному стані організму, тому якісний сон є обов'язковим для всіх. Але чимало людей стикаються з проблемами ввечері і довго не можуть заснути. Тому підготували кілька простих порад, як виправити ситуацію та добре відпочити вночі.

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Учені довели, що гаряча ванна чи душ ввечері сприяють тому, щоб значно швидше заснути. Також не зайвим буде провітрити спальню перед тим, як лягати у ліжко.

У пригоді може стати і метод "4-7-8" від доктора Ендрю Вейлема, який базується на дихальних вправах, що дозволяють розслабитись.

Як це працює? Повільно вдихати через ніс, рахуючи до 4, потім затримати дихання і дорахувати до 7. Після цього варто відкрити рот та повністю видихнути, рахуючи подумки до 8. Повторити цей метод радять тричі.

Також варто відмовитись від користування гаджетам хоча б за пів години до сну. А от напої з кофеїном краще пити не пізніше, аніж за 3-5 годин до того, як плануєте нічний відпочинок.

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