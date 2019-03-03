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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Як швидко запустити метаболізм зранку

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Ранок – чудовий час для легкої фізичної активності - фото 1
Ранок – чудовий час для легкої фізичної активності / Reader's Digest

Щоб організм правильно переробляв їжу і своєчасно виводив відходи, потрібен хороший метаболізм. Ми розповімо, як прискорити обмінні процеси і запустити організм зранку.

Випийте води. Заведіть корисну звичку: як тільки встали з ліжка, випийте склянку теплої води. Ця нескладна процедура дозволить організму швидко прокинутися і взятися за роботу: нирки почнуть активно виводити токсини.

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Якщо ви не страждаєте від гастриту або виразки, через кілька хвилин випийте додатковий стакан лимонного напою для поліпшення обміну речовин. Рецепт простий: розчиніть в 1 склянці води 1 ст.л. соку лимона і 1 ч.л. меду.

Як тільки встали з ліжка, випийте склянку теплої води - фото 311305
Як тільки встали з ліжка, випийте склянку теплої води

З'їжте фрукт. За півгодини до першого прийому їжі перекусіть яблуком, грушею, хурмою, бананом або іншим фруктом. Вони містять клітковину, яка активно очищає кишечник і допомагає скинути вагу. Крім очищення шлунково-кишкового тракту, фрукти допоможуть: стабілізувати рівень холестерину; зміцнити стінки судин; поліпшити роботу серця.

Зробіть зарядку. Ранок – чудовий час для легкої фізичної активності. Невелика п'ятихвилинна зарядка прискорить метаболізм і зміцнить м'язи.

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Джерело: healthyeating
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