Як швидко закінчити будь-яку розмову: крутий лайфхак

Карантин вимусив нас якомога більше часу проводити вдома. Втім, від вилазок з дому ніхто не відмовлявся. Саме біля під'їзду вас може зустріти надокучливий сусід, який захоче поговорити про все на світі. Розповідаємо, як його ввічливо відшити, щоб не зіпсувати відносини.

Звичайно ж, ви можете сором'язливо переконувати свого співрозмовника, що катастрофічно поспішаєте, але, як правило, це не дає жодного результату. Тут потрібно діяти радикальніше. Тренер з комунікативної техніки, відомий завдяки бестселеру "Чорна риторика", Карстен Бредемайер розповів, як відшивати небажаного співрозмовника за лічені секунди.

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Крок #1

Чому саме ви повинні вислуховувати розповідь про участь у шестиденному велосипедному кросі? Якщо вас зловили у тенета на вечірці, дайте заплутатися у них кому-небудь ще. Схопіть за рукав будь-кого, хто проходить повз і принесіть його в жертву, примовляючи "А ось і Сергій. Давно хотів вас познайомити. У нього теж в дитинстві був коклюш".

За словами Карстена, після того як з'явиться третя сторона, вам не важко буде позбутися наполегливого оповідача. Представте одного іншому і відступіть в сторону. Поки вони тиснуть руки, зробіть ще два кроки. І ось ви вже на волі!

З сусідом по під'їзду це буде складніше організувати, але у вас є всі шанси, що з дому вийде ще хтось. Тож не проґавте свій шанс!

Іноді небажаної розмови просто не уникнути, але її можна закінчити

Крок #2

Безсумнівно, ви і так вже останні десять хвилин думаєте зовсім про сторонні речі. Не соромтеся, покажіть це базікалу. Засмійтесь у найбільш невідповідний момент, покажіть пальцем на що-небудь, що відбувається в далекому кутку, відповідай навгад.

"Поки ти мовчиш або підтакуєш, ти справляєш враження людини, якій цікава розмова, і це надихає оратора. Зрозумівши, що його не слухають, він відстане", – запевняє Карстен.

Покажіть, що вам не надто цікаво

Крок #3

Перехопіть ініціативу. "Розмова зійде нанівець, якщо ви переведете її на тему, яка нецікава співрозмовнику", – говорить Карстен. Якщо півгодинний переказ трейлера до естонського ремейку фільму "Швидкість" вас утомив, заговоріть про що-небудь ще.

Найпростіше перейти на нову тему, поставивши кілька запитань підряд ("Як ти ставишся до нових штрафів за перевищення швидкості? А тебе вже штрафували? А мене?").

Заплутайте свого співрозмовника та спробуйте трішки стати ним. Це дозволить його почуватися відверто некомфортно та стане причиною того, що він сам захоче якомога швидше перестати з вами говорити, аби ви вже нарешті змогли винести сміття.

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