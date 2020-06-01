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Як день тижня, у який ви народились, визначає ваш характер

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Як на людей впливає день тижня, коли вони народились - фото 1
Як на людей впливає день тижня, коли вони народились

Кожен день тижня володіє власною енергетикою, тож на характер людей впливає не лише певний знак Зодіаку, а й конкретна дата. Астрологи розповіли, як від дня тижня, коли ви народились, залежать ваші сильні та слабкі сторони.

  • Понеділок. У перший день тижня, зазвичай, народжують люди, яких важко зламати та змусити змінити думку. Їхній характер справді сталевий, тому для них неймовірно важливо, щоб все було в порядку, а в житті панувала гармонія. "Понеділкові" люди не люблять сваритись та створювати конфлікти.

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  • Вівторок. Ті, хто народився у другий день тижня, є дуже відкритими людьми з неймовірною кількістю енергії. Вони уміло планують свій час та ресурси, а також обожнюють дарувати позитив іншим. Часто їм просто щастить у всіх сферах життя, тому не варто шукати підступ.
  • Середа. Люди, народжені у цей день, є справжнім прикладом стабільності та кмітливості. Їм вдається досягати успіхів дуже швидко, адже вони чудово розуміють, чого їм хочеться у життя. Щоправда, спілкуватись з такими персонами буває складно, тому часто їм важко заводити стосунки.

  • via GIPHY

  • Четвер. Найбільші щасливчики долі народжуються саме у цей день тижня, адже мають сильну інтуїцію та дуже неординарні уміння. Вони завжди попереду інших, а також ніколи не мають часу нудьгувати. Такі люди - хороші друзі та віддані кохані.
  • П'ятниця. Такі люди дуже довірливі та частенько носять рожеві окуляри, намагаючись знайти у всьому позитив. Тому астрологи радять їм триматись тих людей, які справді виправдали звання друзів. Хай там як, але наївність не заважає їм йти до своїх цілей, а також докладати максимально зусиль, щоб мрії стали реальністю.

via GIPHY

  • Субота. Дуже сильні та незалежні лідери, які мають чимало друзів та знайомих, адже володіють ще й високим рівнем емпатії. Астрологи вважають, що вони також здатні передбачати майбутнє, оскільки мають хороше шосте чуття.
  • Неділя. Ті, хто народився в останній день тижня, вважаються найбільш розвиненими духовно. Вони з юних років добре розуміють, що добре, а що погано. До того ж, вони є чудовими вчителями та наставниками. Одним із небагатьох недоліків таких людей є імпульсивність, яке може завдати удар по ідеальному життю.

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Джерело: slovofraza
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