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Названі прості способи зміцнити судини

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Судини - фото 1
Судини / gotovimulov

Перший і найголовніший засіб, що зміцнює судини – грамотно складений раціон. Він має бути багатий на вітамін C: велика кількість цього вітаміну міститься у цвітній капусті, а також у шипшині.

Ламкість судин – справжня проблема, яка не дає спокою людям у всьому світі. Поява судинних зірочок, синців та почервоніння – все свідчить про необхідність звернути увагу на кровоносну систему, пише zdravcity.

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Протягом усього життя судини ні на хвилину не перестають функціонувати, передаючи кров від серця у решту тіла, тому дуже важливо стежити за їх здоров'ям.

Якими способами можна зміцнити судини? Флебологи стверджують, що зміцнювати їх необхідно систематично, а не іноді. Не варто чекати, поки на ногах почнуть проступати варикозні зірочки або з'являться перші ознаки порушення кровообігу.

Є комплекс продуктів, що допомагають у цьому. Сюди входять:

  • овочі та фрукти, багаті на вітамін C
  • бобові
  • гречка
  • зелень (особливо щавель)
  • риба
  • молоко
  • морепродукти
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Способи зміцнити судини

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