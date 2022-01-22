Названі прості способи зміцнити судини

Перший і найголовніший засіб, що зміцнює судини – грамотно складений раціон. Він має бути багатий на вітамін C: велика кількість цього вітаміну міститься у цвітній капусті, а також у шипшині.

Ламкість судин – справжня проблема, яка не дає спокою людям у всьому світі. Поява судинних зірочок, синців та почервоніння – все свідчить про необхідність звернути увагу на кровоносну систему, пише zdravcity.

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Протягом усього життя судини ні на хвилину не перестають функціонувати, передаючи кров від серця у решту тіла, тому дуже важливо стежити за їх здоров'ям.

Якими способами можна зміцнити судини? Флебологи стверджують, що зміцнювати їх необхідно систематично, а не іноді. Не варто чекати, поки на ногах почнуть проступати варикозні зірочки або з'являться перші ознаки порушення кровообігу.

Є комплекс продуктів, що допомагають у цьому. Сюди входять:

овочі та фрукти, багаті на вітамін C

бобові

гречка

зелень (особливо щавель)

риба

молоко

морепродукти

Способи зміцнити судини

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