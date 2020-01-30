Груди слона? ТОП 8 очевидних фактів, про які ви не здогадувались

Існує чимало доволі буденних і дивних речей, про які люди не знають. Важко назвати це дуже необхідною інформацією, однак деякі звичайні факти здатні шокувати. Після цього ваше життя вже не буде таким, як раніше!

На платформі Reddit діляться не лише мемами, відео та обговоренням подій у світі, а й цікавими фактами. Так з'явився тренд, у якому користувачі публікують факти, які, на перший погляд очевидні, однак чимало людей не підозрює про них. Зібрали найдивніші дописи, які змусять вас загуглити, щоб упевнитись в правдивості.

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У спокійному стані язик не лежить, а піднятий до піднебіння. Крім випадків, коли людина дихає ротом. (PlatonicTroglodyte)

Чимало кішок мають непереносимість лактози, тому від молока їм насправді дуже погано, але вони і не підозрюють про причину, адже воно смачне. (jordanstevenson1134)

Волосся і нігті не ростуть після смерті, адже їм потрібен кисень (і працююче серце для цього). Візуально виникає така ілюзіє через те, що шкіра висихає та відтуляє корені волосся та нігтів. (Ox_Box)

У самок слонів груди дуже схожі на людські. І тепер ви не зможете це розбачити (і редакція Радіо МАКСИМУМ теж). (breastronaut)

pikabu

Твердження про те, що морква допомагає зору з'явилось через пропаганду під час Другої світової. Британці намагались приховати нову технологію радару від німців, тому й пустили чутки про те, що у їхніх пілотів чудовий зір завдяки моркві. Чому саме цей овоч? Бо його було дуже багато в Англії. Справді, морква може покращити зір, але не варто очікувати відчутного результату. (Catnap і ConstableBlimeyChips)

Коли вода кипить, то її температура однакова за будь-яких розмірів бульбашок на поверхні. (Mcreeper51)

Якщо кетчуп у скляних пляшках Heinz не хоче литися, то потрібно кілька разів обережно постукати по випуклості на цифрі 57 на упаковці – така особливість дизайну. (faceintheblue)

Інколи легше визначити відсоток від числа, якщо змінити числа місцями. Приміром, 8% від 25 – те саме, що 25% від 8. (wlwlvr)

Laughing Squid

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