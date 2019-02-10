Як швидко та зручно розмитнити авто: корисні поради євробляхерам

Власникам машин на європейських номерах, які зіткнулися з розмитненням, дали поради щодо пришвидшення цього процесу. Рекомендується переводити авто на українську реєстрацію у менших містах або сусідніх областях.

Така хитрість дозволить розвантажити населені пункти, у яких склалася найбільш серйозна ситуація. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

До слова: Названо найпопулярніше авто в Україні на євробляхах

Це зменшить черги та полегшить процес реєстрації. Найбільш завантажені області: Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, – підкреслив він.

Також Владислав Криклій поділився корисними порадами, які допоможуть тобі зробити процес розмитнення не таким важким:

Після розмитнення авто не обов'язково бігти у той же день на реєстрацію. Пільгове розмитнення нікуди не зникне, адже вже усі потрібні митні процедури здійснені.

Не має сенсу займати черги до початку відкриття сервісного центру. Крім поганого настрою і втоми, це не додасть оперативності.

Користуйтуся електронним кабінетом водія. Це легальний лайфхак, коли ти можеш обрати зручне місце і час для отримання послуги і не ти будеш чекати, а тебе.

Читайте також: Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі