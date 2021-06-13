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Як швидко та легко заснути: лікарка дала 4 прості та дієві поради
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Сон – надзвичайно важлива складова нашого життя. Без достатньо кількості часу, присвяченого відпочинку вночі, ви почуватиметеся виснаженими та млявими, а ваша продуктивність різко падатиме. Але, на щастя, є низка порад, які допоможуть усе виправити.
Лікарка Алка Патель поділився кількома порадами, які допоможуть швидко та легко заснути. Про них він розповів виданню Express.
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"У мозку немає жодного органу або будь-якого процесу, який не покращав би під час сну або не постраждав через його відсутність", – сказала вона.
Сон пов'язаний зі здатністю людей вчитися, запам'ятовувати та приймати логічні рішення. Він калібрує наші емоційні мозкові ланцюги, а також дозволяє нам вирішувати соціальні та психологічні проблеми.
Достатня кількість сну "відновлює імунну систему, бореться зі злоякісними новоутвореннями та запобігає інфікуванню". Сон також пов'язаний з метаболічним станом, контролем апетиту та масою тіла. Тож потрібно серйозно підійти до цього питання.
"Сон можна оптимізувати, якщо є бажання діяти. Це мої чотири основні поради з підтримки гарної якості сну", – додала вона.
1. Ніякої кави після 13:00
"Як би ми не любили каву, давайте ще більше полюбимо її перед обідом", – наголошує лікарка.
2. Уникайте вживання алкоголю перед сном
Алкоголь насправді є стимулятором, і як би ви не розслабилися, він позбавляє вас можливості спати. Вживання алкоголю може вплинути на вашу пам'ять, творчі здібності та продуктивність.
"Ви також можете прокидатися серед ночі та почуватися млявими наступного дня", – додає вона.
3. Відмовтеся від гаджетів перед сном
Саме це штучне світло, що виходить від наших телефонів, комп'ютерів і гаджетів, не дає вироблятися мелатоніну. Лікарка Патель пропонує встановити на ваші гаджети фільтр синього світла або надіти окуляри з жовтими тонами.
"Ще краще відмовтеся від усіх гаджетів за годину до сну та замість цього насолоджуйтеся рутиною", – наголошує лікарка.
4. Читайте, ведіть щоденник або медитуйте
Лікарка Патель рекомендує займатися розслаблюючою дією перед сном, наприклад читати, вести щоденник або медитувати.
"Чи знаєте ви, що при погладжуванні домашньої тварини виділяється гормон окситоцин?", – спитала вона.
Прислухайтеся до порад лікарки Патель. Вони допоможуть зробити ваш сон здоровим і міцним. А це, своєю чергою, дозволить почуватися відмінно, а також бути максимально продуктивними наступного дня.
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