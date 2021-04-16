Що буде з організмом, якщо не спати лише одну ніч

Бажання повеселитися або подивитися серіал може вплинути на ваше рішення відмовитися від сну. Однак ви маєте бути готові до декількох негативних наслідків.

Погана концентрація. Неспання протягом 24 годин може погіршити роботу вашого мозку. Ви навряд чи зможете згадати потрібні речі і сконцентруватися на роботі або на важливих справах. Про це пише championat.

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Дратівливість. Відсутність сну не дає вашому мозку відпочити, внаслідок чого емоційний стан погіршується.

Сильний стрес. Нестача сну є величезним стресом для організму. Додайте до нього повсякденні негаразди і отримаєте сильний удар по психоемоційного стану.

Надмірний апетит. Оскільки мозок не отримав свою частку енергії, він буде шукати інші варіанти, щоб зарядитися. Швидше за все, будь-яка їжа, яку ви побачите на своєму шляху, потрапить вам до рота.

Якщо ж ви не спите кілька днів поспіль, будьте готові до гірших наслідків:

ослаблений імунітет;

зниження лібідо;

можливі галюцинації;

порушення координації.

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