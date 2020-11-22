Як швидко та красиво зашити дірку: просте відео підкорює Reddit

Мало кого в житті не виникало ситуації, коли на одязі з'явилась дірка, але є спосіб оригінально її позбутись. Такий лайфхак не забере багато часу і лише прикрасить вбрання.

На платформі Reddit користувач з ніком garminson показав, як швидко позбутись дірки на будь-якому одязі. І для цього не потрібно вигадувати щось нове, адже достатньо мати голку з ниткою та кілька хвилин вільного часу. Родзинкою лайфхаку є те, що можна не лише приховати потертості одягу, а й прикрасити його латкою у формі листка.

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Тож не дивно, що ролик за кілька годин піднявся в топи та зібрав понад 20 тисяч балів та більше як сотню коментарів. Як відзначили користувачі, це чудовий спосіб подарувати одягу друге життя.

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