Як швидко схуднути: три поради для людей після 30 років

Через величезну кількість інформації про дієти буває складно знайти те, що вам дійсно потрібно. Особливо, коли йдеться про людей віком від 30, для яких процес схуднення стає важчим. Тому є кілька дієвих порад, які дозволять швидше позбутись зайвих кілограмів.

Сертифікований персональний тренер та тренер зі здоров'я Ханна Догерті назвала кілька простих щоденних порад, які дозволять без шкоди почати свій шлях до схуднення. Звісно ж, не варто забувати і про базові правила, серед яких активний ритм життя та уважне ставлення до раціону, пише shefinds.

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1. Відпочивайте вдосталь

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Хоч відвідування спортзалу та фізична активність і є невіддільною частиною процесу схуднення, але варто пам'ятати, що вирішальне значення має відпочинок. Потрібно давати вдосталь часу для відновлення організму, тож сон не варто ігнорувати. Важливо щоночі виділяти на нічних відпочинок 7-9 годин.

Без якісного сну збільшується потяг до шкідливої їжі та зменшується бажання тренуватись, – зауважує Догерті.

2. Вживайте більше клітковини

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Чимало людей вважає, що для схуднення потрібно знизити калорійність, отже й вживати якомога менше їжі. Але це доволі далека від істини ідея, оскільки організм потребує поживних речовин, щоб добре працювати та спалювати всі калорії. Тому у раціон варто додати страви з високим вмістом клітковини.

Жінкам потрібно 25 грамів клітковини щодня, хоч це звучить багато, але її можна додавати у кожен прийом їжі, – пояснює тренерка.

За її словами, це дозволить покращити здоров'я та знизити вагу, оскільки клітковина допомагає довше залишатись ситими.

3. Не забувайте пити воду

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Догерті наголошує, що не варто недооцінювати водний баланс, коли йдеться про втрату ваги та здоров'я загалом.

Вода може додати енергії та допомогти впоратись з бажанням з'їсти щось шкідливе упродовж дня, – наголошує експерт.

Скільки ж потрібно пити води? За словами Догерті, "добова ціль - половина вашої маси тіла в унціях води" (1 унція - приблизно 30 мл води).

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