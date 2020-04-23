Як швидко ростуть чужі діти: дивіться, як зараз виглядає дворічний принц Луї

23 квітня свій другий день народження святкує принц Луї – молодший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма. За традицією його мама, герцогиня Кембридзька, яка захоплюється фотозйомкою та сама робить більшість офіційних портретів своїх дітей, показала нові знімки з іменинником.

Світлини принца Луї виклали в інстаграмі, аби кожен міг побачити, як змінився малюк за цей короткий проміжок часу.

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На світлинах малюк зображений на галявині заміського маєтку герцогів у Норфолку, де Луї перебуває у самоізоляції зі своїми батьками, братом принцом Джорджем і сестрою принцесою Шарлоттою.

Кейт застала сина за малюванням, тому на знімках його руки забруднені різнобарвною фарбою. Герцоги Кембриджські опублікували в соцмережі і малюнок маленького спадкоємця.

"Ми раді поділитися фотографіями принца Луї, зробленими герцогинею у квітні цього року, напередодні його другого дня народження", – написано в інстаграмі.

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