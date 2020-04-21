У мережі з'явився трейлер мультфільму про принца Джорджа, і він геть не такий милий

Дивіться перший тизер сатиричного мультсеріалу HBO Max, який присвячений спадкоємцю престолу Великої Британії, принцові Джорджу. Його опублікував у мережі продюсер "Гріфінів" Гері Джанетті.

Мультсеріал про принца Джорджа створений за мотивами мемів Гері Джанетті, які він регулярно публікує на своїй сторінці в інстаграмі.

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У першому ролику "Принца" головний герой сидить на троні і звертається до своїх підданих: "Привіт, народ! Це принц Джордж. Подумав, що вам буде цікаво дізнатися, що у мене все добре. Так, в самоізоляції важко, і ми всі вже втомилися сидіти в цих одних і тих же 775 кімнатах або в ваших там квартирах-студіях. Без різниці..."

Джордж насміхається над тими, хто зараз почав вести активний спосіб життя: готувати, займатися спортом і брати участь у всіляких онлайн-конкурсах. Маленький принц також дає пораду бути добрішими до своєї прислуги: "Вони роблять все, що в їх силах".

Інтернет-користувачі помітили схожість між мультиплікаційним Джорджем і Стьюї Гріфіном: новий персонаж так само цинічний, прагне до влади і намагається встановлювати свої порядки у Букінгемському палаці.

Принца озвучує сам Джанетті, також у шоу можна буде почути голоси Орландо Блума, Тома Холландера, Люсі Панч, Френсіс де ла Тур, Кондоль Рашад, Алана Каммінг і Івана Реона.

Запуск сервісу HBO Max запланований на травень 2020 року. Його не збираються переносити через пандемію.

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