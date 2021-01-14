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Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
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Перші кілька годин після пробудження усе відбувається наче уві сні. Підняти себе з ліжка буває нестерпно важко. Щоб відразу прийти до тями після сну потрібно дотримуватися кількох правил. Ними Радіо МАКСИМУМ з вами залюбки ділиться!
Насправді це звичайнісінькі поради, які не є секретними. Всі про них знають, але далеко не всі готові їх дотримуватися.
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Як би це не було банально, але лягати спати потрібно вчасно, щоб на сон виділялося не менше 8 годин. Це середня кількість годин, які дозволяють відпочити протягом ночі.
Ще одна рекомендація – обмежити потрапляння світла у спальню під час засинання. Мовиться не лише про великі джерела світла, а й про смартфони. Навіть незначне світіння може ускладнити вироблення меланіну. Це призведе до того, що сон не відновлюватиме сили.
Постарайтеся, щоб будильник не лежав біля ліжка
Ще одна хитрість
Будильник можна використовувати по-різному. Якщо його покласти на тумбочку біля ліжка, то ніщо не стане на заваді відкладання сигналу. Це може стати причиною того, що ви банально проспите. Тому будильник варто поставити у дальній кут спальні, щоб ви його почули та могли вимкнути лише після того, як встанете з ліжка.
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