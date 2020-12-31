Дослідники з'ясували, у котрі години сняться найдивніші сни

Онейрологія – наука про фізіологію сну, яка ще тільки розвивається. Вчені проводять все нові і нові дослідження, щоб зрозуміти цей процес. Одне з останніх, наприклад, показало, що люди бачать дивні метафоричні сни ближче до ранку, і вони зазвичай пов'язані з реальними подіями з далекого минулого.

Як проходило дослідження

У дослідженні брало участь 68 студентів, з них 58 – дівчата. Середній вік – 25 років. Їм потрібно було по будильнику вставати чотири рази протягом ночі, тобто кожні дві години. Після пробудження потрібно було переказувати на диктофон зміст свого сну. А вранці – заповнювати форму, в якій необхідно оцінити дивину, інтенсивність, зв'язок з реальністю і емоційне забарвлення сновидіння. В середньому, за вісім нічних інтервалів добровольці записували п'ять сюжетів.

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Вчені розділили записані сни на дві категорії: ранню і пізню ніч. Сни ранньої ночі – ті, які добровольці бачили протягом перших чотирьох годин сну. Пізньої ночі – протягом останніх. Всього вийшло 173 ранніх і 177 пізніх снів.

Результати

Добровольці оцінювали сни пізньої ночі як вигадливі, метафоричні і дивні. Вони були емоційнішими, інтенсивнішими і "важливими". Досвітні сни, швидше за все, були пов'язані з далеким минулим. А сни ранньої ночі – з годинами неспання. При цьому різниці в рівні стресу або негативу між двома типами снів не було.

Приклад типових снів. Під час раннього сну людина бачила, як ходить по магазинах в торговому центрі. Під час пізнього – іспит, який перетворився у вечірку з тусовщиками в одязі вікторіанської епохи, на якій танцював сам час.

Що це означає

Сюжет стає все химернішим зі збільшенням часу, проведеного у сні. Цей факт відображає зміну в бік плавних, творчих і гіперасоціативних когнітивних процесів, що лежать в основі сну, ближче до кінця ночі.

Відмінності в змісті можуть також бути пов'язані з процесами, що відбуваються уві сні. Наприклад, активація спогадів – з консолідацією пам'яті. У наступному дослідженні автори хочуть з'ясувати, чи пов'язана дивина снів з творчими здібностями людини.

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