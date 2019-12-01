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Як швидко пройти лабіринт: відео з хом'яком розвеселило мережу

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Дивний хом'як - фото 1
Дивний хом'як

Користувачі не можуть втримати сміх від кмітливого хом'яка, який швидко подолав лабіринт, створений господарем. Хто сказав, що для домашніх улюбленців існують правила?

На платформі Reddit користувач з ніком unnaturalorder поділився епічним відео з хом'яком, яке стрімко підкорює топи мережі. За 13 годин запис переглянули понад 74 тисячі осіб, а ще більш як тисячу залишили коментарі.

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А все тому, що господар маленького гризуна створив для нього невеликий лабіринт з картону та вирішив подивитись, як пухнастик буде шукати вихід. Однак у хом'яка власний метод вирішення таких завдань. Коментатори ж жартують, що саме тому і встановлювали скляний "дах" на коробці з лабіринтом, щоб стежити за шокованою тваринкою.

via Gfycat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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