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Особливості реального життя з котами в епічних фото

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Епічні фото котів-розбишак - фото 1
Епічні фото котів-розбишак

Власники котів знають, що ці пухнастики не просто так вважаються найпопулярнішими в мережі. А все тому, що вони не лише мило муркотять, а й роблять капості!

Коти однозначно є чудовими створіннями, які можуть вкрасти серденько з єдиного погляду, як у мультфільмі про Шрека. Однак інколи у цих домашніх улюбленців вселяється справжній біс, який змушує їх набридати, руйнувати, скаженіти та бігати по домівки всю ніч. Саме всі ці "приємні" моменти з життя з котами під одним дахом і зафіксували на камеру щасливі власники пухнастиків. І смішно, і хочеться поспівчувати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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