У берлінському зоопарку показали фото маленьких панд-близнюків

Велика панда Мен Мен народила в берлінському зоопарку двійню в серпні цього року. Це велика рідкість, тому що панди практично не розмножуються у неволі.

Тепер же берлінський зоопарк поділився новими фото і відео з рідкісними дитинчатами панди.

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Панди-близнюки народилися у зоопарку 31 серпня 2019 року у великої панди на ім'я Мен Мен. Відтоді малюки вкрилися хутром і набрали вагу.

Директор зоопарку Андреас Кніерій розповів, що Мен Мен добре годує і доглядає за своїми дитинчатами, і вони важать приблизно однаково – близько двох кілограмів. За його словами, співробітники називають старшого малюка "великим", а другого – "маленьким".

Зоопарк також опублікував відео, де один з близнюків готується до сну, борючись з гикавкою.

Панда Мен Мен живе у Берліні з 2017 року. Її перевезли туди з Китаю разом з самцем Цзяо Ціном, який і став батьком новонароджених. Коли стало відомо, що вона чекає потомство, до Німеччини приїхали експерти з Пекіна, а за її вагітністю стежили цілодобово.

Великі панди занесені у Червону книгу. Розводити їх дуже складно, адже в неволі вони практично не розмножуються, тому поява відразу двох дитинчат – велика рідкість.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, в природному середовищі зараз живуть всього 1864 панд, ще близько 400 тварин перебувають у зоопарках у рамках програми зі збереження виду.

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