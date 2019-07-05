Як швидко позбутися гикавки

Кожна людина хоч раз у житті відчувала дуже неприємну річ – гикавку. Про перевірені методи, як перестати гикати, розповідає Радіо МАКСИМУМ.

Відомо, що гикавка утворюється, коли в м'язах нижньої частини грудної клітки, яку називають діафрагмою, виникає спазм. Як правило, гикавка проходить протягом декількох хвилин, але за цей час людина відчуває справжній дискомфорт.

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Інше дихання. Це дозволить діафрагмі розслабитися, зупинити спазми і перестати гикати. Наприклад, можна затримати дихання на кілька секунд. Не потрібно робити це на тривалий термін, достатньо навіть пів хвилини. Можна подихати у паперовий пакет.

Випийте холодної води. Ковток холодної води дуже корисний, оскільки дозволяє заспокоїти подразнені м'язи. Особливо корисний такий метод, якщо гикавка виникла від швидкого прийому їжі. Підходить як для дорослих, так і для дітей. Бажано пити воду маленькими ковтками.

Полоскати горло. Полоскання теж допомагає перестати гикати. Головне в цьому методі дотримуватися обережності, бо можна вдавитися.

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