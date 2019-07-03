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Гірше, ніж куріння: науковці назвали головну загрозу для здоров'я
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Якщо ви переймаєтесь через негативний вплив куріння на організм, то у нас для вас не вельми втішна новина. Онкологи Великобританії переконані, що сьогодні ожиріння викликає більше випадків чотирьох поширених видів раку, ніж куріння.
Згідно з новим дослідженням, проведеним вченими, рак кишківника, нирок, яєчників і печінки найчастіше викликаний надмірною вагою, а не курінням тютюну.
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Ураховуючи, що рівень куріння в суспільстві знижується, число тих, хто страждає від ожиріння, збільшується. Учені заявляють, що мільйони громадян схильні до ризику захворіти на рак через свою вагу. Причому число людей з ожирінням перевищує число курців вдвічі.
Дослідники зазначають, що людям з надмірною вагою потрібно задуматися про стан свого здоров'я, адже воно може стати причиною розвитку інших захворювань, які негативно вплинуть на загальне самопочуття.
У Великобританії від ожиріння страждає близько третини дорослого населення. У країні зафіксовано такі групи ризику:
- 13,4 мільйона дорослих, які страждають від ожиріння і не курять;
- 6,3 мільйона дорослих курців, які не страждають на ожиріння;
- 1,5 мільйона дорослих курців з ожирінням.
І хоча зв'язок між ожирінням і раком вже встановлений, біологічні механізми, що лежать в його основі, ще не до кінця зрозумілі. Ймовірно, жирові клітини виробляють додаткові гормони росту, які змушують клітини тіла ділитися частіше. Це збільшує ймовірність появи ракових клітин.
Надмірна вага – вбивця?
Звичайно, саме по собі ожиріння не означає, що у людини безумовно буде розвиватися рак, але воно підвищує його ризик. І цей ризик тим вищий, чим більше людина набирає у вазі і чим довше вона важить більше норми. Зв'язок між ожирінням і раком існує тільки у дорослих, хоча здорова вага важлива і для дітей.
Щорічно надмірна вага викликає в країні:
- На 1900 більше випадків раку кишківника, ніж куріння;
- На 1400 випадків раку нирки;
- На 460 випадків раку яєчників;
- На 180 випадків раку печінки.
Висновки науковців зовсім не означають, що потрібно мінімізувати прийом їжі. Просто спробуйте переглянути свій раціон. Цілком імовірно, що улюблені смаколики та нерегулярне харчування сприяють тому, що ви набираєте зайву вагу!
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