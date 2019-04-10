Як швидко позбутись стресу

Медики назвали ефективний спосіб побороти стрес та втому всього за 20 хвилин. І для цього не потрібно займатись спортом або їсти щось смачненьке.

Американські психологи з Мічиганського університету дійшли до висновку, що 20 хвилин на природі допомагають значно зменшити стрес та рівень кортизолу.

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Фахівці провели просте дослідження за участю 36 добровольців, які мешкають у великих містах. Упродовж 2 місяців піддослідні щонайменше тричі на тиждень бували на природі. Мінімальний час поза містом складав 10 хвилин. Щотижня дослідники перевіряли рівень стресу до та після поїздок чи походів.

Як швидко позбутись стресу

"Учасники довільно обирали час доби, тривалість та місце для "сесії". Головною умовою було те, щоб вони відчували себе поряд з природою. Звісно ж, були обмеження: це мало відбуватись у світлу пору дня і не мало поєднуватись ні з чим, як-от аеробікою, читання чи соцмережами", – відзначили учені.

Варто додати, що рівень кортизолу за день самостійно знижується, а перебування на природі здатне у рази пришвидшити цей процес. Всього 20 хвилин на день на природі наодинці з собою достатньо, щоб відновити свій емоційний стан, як зазначають дослідники.

Як швидко позбутись стресу

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